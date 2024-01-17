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Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'da teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan ve daha sonra Samos Adası'nda cansız bedeni bulunan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli'de defnedildi.

Aydın\'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli\'de son yolculuğuna uğurlandı
17.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:45
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Aydın'da teknesiyle denize açıldıktan sonra kaybolan ve daha sonra Samos Adası'nda cansız bedeni bulunan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli'de son yolcuğuna uğurlandı.

Denizli'de doğaltaş şirketi Faber Mermer'in Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Cinkaya, 14 Aralık'ta Didim ilçesinden FBR isimli teknesiyle denize açıldıktan kendisinden bir daha haber alınamadı. İş adamı Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından cenaze Türkiye'ye getirildi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii ve Külliyesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesi Yasin Cinkaya'nın babası İbrahim Cinkaya, kayınpederi Yaşar Kabakçı ve kardeşi Yavuz Cinkaya taziyeleri kabul etti. İl Müftüsü Abdullah Pamuk tarafından kıldırılan cenaze namazına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Oktay Kaynarca, iş adamları, yakınları ve ailesi katıldı.

Öte yandan, Cinkaya'nın eşi ve kızının bir an olsun cenazenin bulunduğu tabutun başından ayrılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Cinkaya'nın cenazesi Şemikler Aile Mezarlığı'na defnedildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'da kaybolan iş adamı Yasin Cinkaya Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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