Aydın'da Kurbanlık Satan Besiciler Bu Yıl Umduğunu Bulamadı: "Maliyetlere Bakınca Fiyatlar Bize Göre Düşük Ama Vatandaş Çok Buluyor"

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı, ancak Aydın'ın Karacasu ilçesindeki kurban pazarında beklenen hareketlilik yaşanmadı. Pazarda kurbanlık satan besiciler, "Alacak olan geçen hafta aldı. Genel ağırlık, arifeyi bekliyor. Maliyetlere bakınca fiyatlar bize göre düşük ama vatandaş çok buluyor. Vatandaşa pahalı, bize düşük geliyor" dedi.

Karacasu'da kurulan kurban pazarında küçükbaş hayvan fiyatları 2 bin 500 ila 3 bin 500 arasında değişiyor. Cins ve ağırlığına göre 5 bin liraya kadar da kurbanlık bulunabiliyor. Geçen senelerde yürümenin bile mümkün olmadığı kurban pazarı, ekonomik kriz nedeniyle bu yıl oldukça sakin.

"BİN LİRAYA HAYVAN ARAYAN VAR"

Pazarda kurbanlık satan Hüseyin Aksoy, "Karacaören'den geldim. 45 yaşındayım. Çocukluğumdan beri yapıyorum. Piyasa düşük. Alan yok. Millete pahalı geliyor, bize ucuz geliyor. Yem pahalı, saman pahalı. Kuzu ve erkeç fiyatları 2 bin 500 ile 5 bin arasında değişiyor. Geçen seneye göre yüksek ama maliyetlere bakarsak düşük fiyatlar. Kuzu yemi geçen sene 200 liraydı, kuzu pazarda 2 bin liraya satılıyordu. Bu sene kuzu yemi 400 lira oldu, kuzunun 4 bin liraya satılması lazım ama fiyatlar 2,5-3 bin arasında geziyor. Vatandaş almaktan geri duruyor" dedi.

Ali Kuş, "Hayvancılık, çobanlık bitti. Geçen yıllara göre geri geldi satışlar. Fiyatları yükseltemiyoruz" diye konuştu.

"MİLLETTE PARA YOK"

Ercan Akar, "Doğdu doğalı yapıyoruz. Arpanın kilosu 700 lira olmuş, işin içinden çıkarsan çık. Satışlar böyle devam ederse köşeyi tersten döndürecek. 3 bin liralık mala bin lira fiyat veriyorlar. Bin liraya mal arıyor vatandaşlar. Böyle nasıl olacak bilmiyorum" dedi.

Yaşar Dumanlar, "Satışlar düşük. Nedenini bilmiyorum. Millette para yok, ondan galiba. Malına göre fiyatlar. Fiyatlar 2 bin 500 ile 5 bin arasında geziyor" diye konuştu.

"ÖNCEDEN İNSANLAR YÜRÜMEKTE ZORLANIRDI"

Bayram Çoban, "4 bin 500 liralık malı vatandaş 3 bin liraya almak istiyor. Nasıl vereceksin? Üretici bitmiştir. Bundan sonra besicilik olmaz. Önceki senelerde buralar kalabalık olurdu. İnsanlar yürümekte zorlanırdı. Gelenler de fiyat sorup geçiyor. Herkes arifeyi bekliyor. Almak isteyen geçen hafta aldı. Geçen hafta biraz daha iyiydi" dedi.

Veli Dede, "Satış yok. Pazarlar durgun. Ucuzluk var. Fiyatlar düşük. Kendim yetiştiriyorum. Bozdoğan Akyaka'da yetiştiriyorum. Çocukluğumdan bu yana yapıyorum. Yetiştirip satıyorum. Zor oluyor ama idare ediyoruz. 9 çocuğum var, hepsini evlendirdim. 20-25 küçükbaş hayvanım var. Araba tuttum geldim. Geçen yıllara göre durgun. Vatandaş, 'Para yok' diyor, 'pahalı' diyor. Öyle diyorlar. Biz zor yetiştiriyoruz ama vatandaş pahalı buluyor. Bir kilo arpa 7 lira, bir kilo saman 2,5 lira, yonca 90 lira. Bunları kendimiz de yetiştiremiyoruz. Erkeç var; koyun, merinos ve sakız kırığı var. Bunları severek yetiştiriyorum" dedi.

"FİYATLAR YÜKSEK"

Mustafa Ergin, "Durumlar sakat. Millette para yok galiba. Gelen giden yok. Hareketli olması lazım ama hareket yok" diye konuştu.

Muhammet Çetin, "Hayat kötü. Para zenginlerde kaldı. Tabanla orta bitti. Görüyorsun pazarın halini. Alan yok. Maliyetler yüksek. Bir paket 17-18 kiloluk yonca 100 lira. Böyle nasıl olacak" dedi.

Yılmaz Çinleten, "Ortam sakin. Alışveriş yapan yok. Milletin alım gücü yok. Bekliyoruz. Satılırsa satılacak. Satılmazsa gütmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerden Süleyman Çakır, "Geçen seneye nazaran pahalı. Onu söyleyeyim. 2 bin 750 liraya çok güzel koyun almıştım. Bu sene 3 bin 500 liraya aldım. Bakalım nasıl çıkacak" diye konuştu.