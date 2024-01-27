Aydın\'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Ege Denizi'nde sabah saatlerinde meydana gelen ve Aydın'da da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçmiş olsun dileklerini ileterek "Ekiplerimizle birlikte teyakkuz halindeyiz" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nd saat 08.19 sıralarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Menderes ilçesine 5.42 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Kısa süren deprem Aydın'da da şiddetli hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenilirken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekipleriyle birlikte teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Başkan Çerçioğlu, paylaşımında "Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz ile birlikte herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuz halindeyiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN