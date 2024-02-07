Aydın'da Miraç Gecesi Dualarla Kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Miraç Gecesi Dualarla Kutlandı

Aydın\'da Miraç Gecesi Dualarla Kutlandı

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da Miraç gecesi camilerde dualarla kutlandı. İl Müftüsü Hasan Güneş, Kudüs'ün önemine vurgu yaparak, duaların eksik edilmemesi gerektiğini belirtti. Program, depremde hayatını kaybedenler ve İslam alemi için yapılan dua ile sona erdi.

07.02.2024 09:55  Güncelleme: 09:56
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Türkiye genelinde 90 bin camide olduğu gibi Aydın merkez ve ilçelerinde Miraç gecesinde eller semaya açıldı. Hep birlikte İslam alemi ve depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için dua edildi.

Bey Cami'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti başladı. Okunan kaside ve ilahilerin ardından İl Müftüsü Hasan Güneş 'Miraç Kandili' sohbetini gerçekleştirildi. İl Müftüsü Güneş, "Kıymetli kardeşlerim; Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı. Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu. Bu gece namazsız gönüllerin, namaz ile yeniden dirilmesi için dua edelim. Namaz ile Rabbimize kulluğumuzu gösterelim. Aziz Müminler, Ayrıca bu gece Rabbimiz, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi. Kudüs, birçok peygambere yurt olmuştur. Üç din için kutsal olan Kudüs, zulüm yapan bir toplumun inisiyatifine terk edilemez. Kudüs'ün en rahat ve huzurlu olduğu dönem Müslümanların hakimiyetinin olduğu zamanlardır. Müslümanların hakimiyetinin bittiği zamanlarda oralarda zulüm ve huzursuzluk baş göstermiştir. Bugün de bunun zirvesi yaşanıyor. İnsanlık onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alınmaktadır.

Müslümanların bugün Kudüs'te, hatta Miraç hadisesinin yaşandığı noktada en temel ibadet hakları engelleniyor. Bunun bertaraf olması için Miraç gecesinde dualarımızı eksik etmememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kandil programı İl Müftüsü Hasan Güneş'in, asrın felaketi 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlar ve İslam alemi için yaptığı dua ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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