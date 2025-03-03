Aydın'da Otizm Merkezleri Öğrencilere Gelecek Sunuyor - Son Dakika
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Yerel

Aydın'da Otizm Merkezleri Öğrencilere Gelecek Sunuyor

Aydın\'da Otizm Merkezleri Öğrencilere Gelecek Sunuyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde, Aydın'daki otizm merkezlerinde yüzlerce öğrenci eğitim alarak sosyalleşme fırsatı buluyor. Nazilli Otizm Spor Merkezi öğrencisi Onur Efe, üniversiteyi kazanarak büyük bir başarı elde etti.

03.03.2025 14:14  Güncelleme: 14:17
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Otizme yönelik geliştirdiği projeler ve kente kazandırdığı merkezler ile öğrencilerin her zaman yanında olarak eğitimlerine destek veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncü çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin otizm merkezlerinde yüzlerce öğrenci geleceğe hazırlanıyor.

Her yaştan öğrencinin eğitim gördüğü merkezlerde çocuklar eğlenirken öğreniyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler çeşitli aktiviteler ile sosyalleşme imkanına da sahip oluyor. Sanattan okuma ve yazmaya, matematikten yaşam becerilerine kadar onlarca farklı dalda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında spor dersleri de veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Otizm Spor Merkezi öğrencisi Onur Efe'den büyük başarı

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın'a kazandırılan otizm merkezleri bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi Nazilli Otizm Spor Merkezi öğrencilerinden Onur Efe Uyan, üniversiteli oldu. Aldığı eğitim ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne girmeye hak kazanan Onur Efe, hem Nazilli'nin hem de Büyükşehir Belediyesi otizm merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ve velilerin gururu oldu.

Üniversiteyi kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Onur Efe, "Benim adım Onur Efe. 21 yaşındayım. 1 Ağustos'ta doğdum. Üniversiteye gidiyorum. Antrenörlük bölümünde okuyorum. Mutluyum. Eğitimim eğlenceliydi, rahat rahat spor yapma imkanım vardı. Hocalar iyiydi. Ağırlık çalışıyorduk, mekik çekiyorduk, şınav çekiyorduk, masa tenisi oynuyorduk. Spor yapmayı çok seviyorum, üniversitede de o yüzden seçtim. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, Özlem Başkanımız sayesinde imkanlarım oldu" dedi.

"Özlem Başkanımıza teşekkür ederiz"

Aydın'ın otizm dostu bir kent olduğunu, ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için Aydın'a gelmeyi tercih ettiğini belirten Onur Efe'nin babası Muzaffer Uyan, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. "Öğretmenlerimizin içtenliği ile sevgisi çocuklarımızı buraya bağlıyor" ifadelerini kullanan Uyan, "Yaklaşık 20 yıldır otizm ile tanışık durumdayız. Bu geldiğimiz nokta bizleri çok heyecanlandırıyor, çok mutluyuz bu konuda. Yine bu geldiğimiz noktada bize katkılarını unutamayacağımız Aydın Büyükşehir Belediyemizin hizmetleri var. Spor salonumuz sayesinde Onur Efe sporu sevdi, spor yapmayı sevdi. Bundaki en büyük etken burada bulunan öğretmenlerimizin yaklaşım tarzı; sevgi ve ilgi ile yaklaştılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Ben Büyükşehir Belediyemize, Özlem Başkanımıza da teşekkür etmek istiyorum; hem böyle bir spor salonu bizlere sunulduğu için hem de sağladığı diğer imkanlar için. Onur Efe ve Onur Efe gibi çocuklarımız sarı otobüslere, halk arasında ki ismi ile sarı civcivlere binip kendi başlarına güvenli bir şekilde yolculuk yapabiliyorlar. Tabii bunu yaparken çocuklarımızın aldıkları eğitimin yanı sıra özgüvenleri de gelişiyor, sorun çözme yetenekleri gelişiyor. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bu imkanlar bizlere sağlandığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Çocuklar burada hem sosyalleşiyor hem öğreniyor"

Otizmli öğrencilerin gelişimlerinde eğitimin büyük önemi olduğunu belirten Nazilli Otizm Spor Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Tülinay İlaslan, velilerin merkezden çok memnun olduklarını belirtti. İlaslan, "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyuz çünkü otizmde sporun çok büyük önemi var. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimler ile motor becerilerini geliştiriyorlar, sosyalleşme imkanı buluyorlar, hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Velilerimizden aldığımız güzel dönüş ile de faydalara birebir şahit olabiliyoruz. Sayın Özlem Başkanımıza sağladığı imkanlar için, otizmli bireylerin yanında olduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu: "Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Otizm başta olmak üzere toplumun her kesiminden çocuk için eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaya yönelik çalışmalarının ve yatırımlarının devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak, Aydınımızda yaşayan tüm çocuklarımız için daha güzel bir kent sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otizmde erken tanı ve eğitim çok önemli. Şehrimiz genelinde bulunan merkezlerimizde, uzman eğitmenlerimiz ile öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Otizm Merkezleri Öğrencilere Gelecek Sunuyor - Son Dakika

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