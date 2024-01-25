Aydın\'da Pazar Ziyareti: Vatandaşlar Yüksek Fiyatlardan Şikayetçi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, beraberinde Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile Söke pazaryerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar ziyaretinde emekli bir vatandaş, aldıkları aylıkla geçinemediklerinin altını çizdi. Pazarlarda domatesin 30, patatesin 20 liraya satıldığını söyleyen vatandaş, tarım kenti Aydın'da bile patatesi taneyle almak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Emekli vatandaş, Avrupalı emeklilerin tatil için Kuşadası'na ve Didim'e geldiklerini, fakat kendilerinin bunu yapmaya güçlerinin olmadığını söyledi.

Pazar esnafı ise kendileriyle sohbet eden Çerçioğlu'na girdi maliyetlerinin çok yüksek olmasından yakındı. Vatandaşları yüksek fiyatlardan dolayı anladıklarını söyleyen pazar esnafı, eskiden çuvalla alınan patatesin bile taneyle istendiğini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan vatandaşlar, Söke'ye yapılan yatırımlardan dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti.