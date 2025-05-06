Aydın\'da Yabancı İkamet İzni Sayısı Düştü

Aydın'da ikamet izni alan toplam 9 bin 508 yabancı yaşarken, son 1 yılda 242 kişi ikametini kentten aldırdı. Öte yandan, Esad rejiminin yıkıldığı Aralık 2024'ten bu yana kentteki Suriyeli sayısı ise yaklaşık yüzde 5 azaldı.

Ünlü Tarihçi Heredot'un "Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü" olarak nitelendirdiği ve birçok insanın Ege'ye taşınma hayalini süsleyen Aydın, yabancı uyruklu vatandaşların da tercihleri arasında yer alıyor. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün geçici koruma dahilinde olan yabancılar ile düzensiz ve düzenli göçmenler hakkındaki verileri çerçevesinde Aydın genelinde 118 farklı ülkeden yabancı uyruklu vatandaş ikamet ediyor.

2 Mayıs 2024 verilerine göre 9 bin 750 olan ikamet izinli yabancıların sayısı 1 Mayıs 2025 verilerine göre 9 bin 508 oldu. Bir ay içerisinde ikamet izni alan yabancıların sayısında yaklaşık yüzde 3 oranında azalma yaşanırken, toplam 242 yabancı uyruklu vatandaş ikametini Aydın'dan aldırdı. Öte yandan, verilere bakıldığında Türkiye genelinde ise 1 Mayıs 2025 verilerine göre toplam 1 milyon 88 bin 128 ikamet izni alan yabancı uyruklu vatandaş yaşıyor.

Suriyelilerin dönüşü devam ediyor

Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki Beşşar Esad rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından ülkenin birçok noktasında yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmeye başlamıştı. Suriye'de yeni yönetimin kurulması sonrasında 'Geçici Koruma' statüsünde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısı da azalmaya başladı. Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün 5 Aralık 2024 verilerine göre Aydın'da yaşayan 8 bin 239 Suriyelilerin sayısı 1 Mayıs 2025'te 7 bin 828 oldu. Rejimin yıkılmasının ardından geçen 5 aylık süre içerisinde Aydın'da yaşayan Suriyelilerin sayısında yaklaşık yüzde 5'lik bir düşüş meydana geldi. Ayrıca 1 milyon 165 bin 943 nüfuslu Aydın'daki Suriyelilerin nüfusa oranı ise 0,67 oldu. - AYDIN