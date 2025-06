Aydın'da Yangınla Mücadelede Gece Görüşlü Helikopterler Devrede

Vali Canpolat: "Gece görüşlü helikopterler gece boyunca yangına müdahale edecek"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesi Savrandere mevkiinde tarım arazisinde başlayan yangının son durum hakkında Aydın Valisi Yakup Canbolat açıklama yaptı. Vali Canbolat, gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra, gece görüşlü helikopterlerin gece boyunca yangına müdahale edeceklerini açıkladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı MehmeT Erdem ve Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür'ün eşlik ettiği açıklamada yangının etrafının çevrildiğini belirten Vali Canbolat, "Bölgemizde 15.06'da başlayan yangına şu saat itibari ile müdahalemiz devam ediyor. Gelinen noktada yangının etrafı çevrildi. Ama yangın kontrol altına alındı diyemiyoruz. Orman Bölge Müdürlüğümüzün, AFAD'ımızın, Büyükşehir Belediyemizin, Jandarmamazın, Polisimizin her türlü kabiliyeti bölgeye seferber edildi. Bölgede 152 araç, 538 personelle yangına müdahale ediliyor. Bu müdahale gece boyunca da söndürülünceye kadar, soğutuluncaya kadar devam edecek. Gelinen aşamada iyi bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum. Şu ana kadar herhangi bir can kaybımız yok. Sadece Bademli mahallemizi tedbir amacıyla boşalttık. Orada da herhangi bir mal kaybı, ev anlamında bir mal kaybı da gözükmüyor şu an. Sadece tabiatta olan ekili bahçeler zarar gördü. Orman arazisi zarar gördü. Bunların da tespitlerini söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra yapacağız. Kaç tane helikopterimizin gece uçuş özelliği varsa gece boyunca devam edecekler" dedi.