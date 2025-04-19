Aydın'da Yörük Toyu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Aydın'da Yörük Toyu Coşkuyla Kutlandı

Aydın\'da Yörük Toyu Coşkuyla Kutlandı

Germencik ilçesinde düzenlenen Yörük Toyu etkinliği, Türkiye'nin dört bir yanından katılan dernek temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Baharın gelişinin kutlandığı etkinlikte geleneksel halk oyunları sergilendi ve yöresel lezzetler sunuldu.

19.04.2025 19:40  Güncelleme: 19:43
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Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Ömerbeyli Mahallesi'nde Yörük Toyu yapıldı. Çok sayıda yörük derneğinin temsilcisi ve vatandaşının katıldığı toya halk oyunları gösterileri damga vurdu.

Aydın Ayyıldız Yörük Efeler Kültür Dernek Başkanı Ayşe Nizam, mahalle sakinleri ve Germencik Belediyesi desteği ile baharın gelişini Yörük Toyu ile kutladı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen toya, Türkiye'nin 81 ilinden yörük derneklerinin temsilcileri, Ömerbeyli Mahalle sakinleri ve Aydın'dan çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalle meydanında yapılan toy, gelin alma töreni ile başladı. Gelin evinden deve ile alınıp köyün meydanına davul zurna eşliğinde getirildi. Deveden inmemek için ısrar eden geline, çok sayıda hediyeler verildi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, gelini deveden indirdi. Zeybek oynayarak toya rrenk katan Başkan Zencirci ise programda yaptığı konuşmada "Yörüğün olduğu yerde vatan sevgisi, bayrak sevgisi, bereket, eğlence, neşe, huzur, sahiplenme vardır. Çiçek bahçesi gibisiniz. Toyunuz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Aydın'daki derneğini köye taşıyarak toyu gerçekleştiren Başkan Ayşe Nizam; "81 ilden dernek, konfederasyon ve federasyon başkanları toyumuza katıldı. Yörük sevdası bizim özümüzde var. Bunu daha ileriye taşımak için toylar yapıyoruz. Bu toyu yapmamızda büyük katkıları olan mahalle sakinlerimize ve Başkan Zencirci'ye, etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederim. Amacımız kültürümüzü gelecek nesillere taşımak" şeklinde konuştu.

Farklı yörelerden gelen halk oyunu ekipleri de toyda gösteri yaptı. Şenliklerin vazgeçilmezi keşkek ve pilav, davetlilere ikram edildi. Renkli görüntülerin oluştuğu toyda, giyilen kıyafetler, oynanan halk oyunları ile yörük kültürü tanıtıldı. Şenlik gün boyu sürdü. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın'da Yörük Toyu Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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