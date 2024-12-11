Aydın\'da Zeytin Bidonu Destek Projesi Başlatıldı

Yerel

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yerel üreticilere destek olmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 10 dekardan küçük arazide zeytin ve zeytinyağı üretimi yapan üreticilere saklama ve depolama süreçlerini kolaylaştırmak için 'Zeytin Bidonu Destek Projesi' kapsamında zeytinyağı bidonları hibe ediyor. Geçimini zeytin ve zeytinyağı üretiminden sağlayan küçük üreticilere dağıtımı yapıla yağ bidonları Nazillili üreticilere de ulaştırıldı. Mahalle muhtarlarının öncülüğünde ÇKS sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi zeytinyağı üreticilerinin yağ bidonları Nazilli Sümerpark'ta büyükşehir yetkilileri tarafından üreticiye teslim edildi.

Zeytin Bidonu Destek Projesi'nden faydalanan küçük üreticiler, Başkan Çerçioğlu'nun kendilerine verdiği desteğin kolaylık sağlayacaklarını ve üretim süreçlerine katkı sunacağını belirterek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Muhtarlar ve vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'nun üreticinin her zaman yanında olduğunu ve her zaman desteğini hissettiklerini ifade etti. - AYDIN