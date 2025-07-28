Aydın\'da Zirai Yangında 15 Kişi Hastanelik Oldu, Vali Canbolat Yaralıyı Ziyaret Etti

Aydın Valisi Yakup Canbolat Efeler ilçesinde zirai alanda meydana gelen yangını söndürme çalışmaları sırasında başından yaralanan Yasin Tosun'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletirken, yangında toplam 15 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Yangın, kırsal Yılmazköy Mahallesi Keçideresi mevkiinde 27 Temmuz Pazar günü saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AFAD, UMKE, Aydın Emniyet Müdürlüğü TOMA'ları ve çeşitli STK ekipleri yangına müdahale etti. Zirai alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan 6 uçak, 8 helikopter de havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

15 kişi tedavi altına alındı

Yangında 12'si sivil vatandaş, 2 itfaiye ve 1 de orman personeli olmak üzere toplamda 15 kişi sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Vali Canbolat hastanede ziyaret etti

Yangının ardından başına aldığı darbe ile kafatasında çatlak oluşan ve ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yasin Tosun isimli vatandaşı ziyaret eden Canbolat, Tosun'un sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. - AYDIN