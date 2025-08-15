Aydın'daki Hamallar Durağı 200 Yıldır Faaliyet Gösteriyor - Son Dakika
Aydın'daki Hamallar Durağı 200 Yıldır Faaliyet Gösteriyor

Aydın\'daki Hamallar Durağı 200 Yıldır Faaliyet Gösteriyor
15.08.2025 11:50
Aydın'da 2 asırlık hamallar durağı, hamallığın uzmanlık gerektirdiğini vurguluyor.

Aydın'ın Ramazan Paşa Kavşağı'nda yaklaşık 2 asırdan bu yana varlığını sürdüren hamallar durağı dededen toruna hamalların iş bekleme merkezi olarak varlığını sürdürüyor. Gelişen teknolojiye ve iletişime rağmen hamal arayanların başvuru merkezi olarak 2 asırdır varlığını sürdüren durak hamalların bekleme alanı olduğu için ismini de hamallardan alıyor.

İldeki hamalların yüzde 99'unu Aksekililer oluştururken, basit ve sıradan bir meslek olarak görülen hamallığın uzmanlık ve eğitim isteyen bir iş olduğu belirtildi. Hamallar Durağı'nın telefonun yaygınlaşmadan önce 1800'lü yılların sonlarına doğru kendiliğinden oluştuğunu ve Aydın il merkezinde hamallık yapanların yaklaşık 200 yıldır aynı noktada iş beklediğini belirten 77 yaşındaki Bayram Soydemir, hamallık mesleğinin dedesinden babasına babasından da kendisine kaldığını söyledi.

Hamallığın kendileri için bir meslek olduğunu ve 77 yaşında olmasına rağmen halen bu işi yaptığını belirten Bayram Soydemir, "Bu durak telefonlar henüz yokken babamların dedeleri tarafından oluşturulmuş. O zamanlar her iş beden gücüyle yapıldığı için gündelik tarım, inşaat ve taşıma işlerinde çalışmak isteyen herkes sabahın erken saatlerinde Aydın'ın merkezi sayılan Ramazan Paşa Cami'nin köşesine gelip beklermiş. İşçiye ihtiyacı olan buraya gelir ihtiyacı kadar kişiyi alıp çalıştırarak parasını verirmiş. Daha sonra telefon ve internet yaygınlaştı. Bu çerçevede hizmet veren çeşitli firmalar kuruldu. Ancak hamallar durağı geleneği halen devam ediyor" diye konuştu.

"Hamallığın da bir eğitimi var"

Hamallık denince insanların aklına sadece bir şeyin bir yerden başka bir yere taşınması geldiğini belirten Soydemir, hamallık mesleğinin de bu işte eğitimi olmayan ve korsan hamallık yapanlar yüzünden yozlaştığını ileri sürdü. Hamallık mesleğinin de uzmanlık gerektiren ve eğitim alınması gereken bir iş olduğunu kaydeden Bayram Soydemir, "Hamallıkta, mesele sadece bir şeyi taşımak değil. Taşıma işleminde hem taşınanın hem de taşıyanın zarar görmemesi de çok önemli. Bunun içinde teknik bilmek lazım. Bizim işimizde kuvvet tek başına bir işe yaramıyor" diyerek hamallığın da bir eğitimi olduğunu bu mesleği yapacak genç kuşakların bu durakta usta çırak ilişkisi ile eğitim aldığını belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Yerel

Aydın'daki Hamallar Durağı 200 Yıldır Faaliyet Gösteriyor
