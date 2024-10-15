Aydın\'dan Kan Bağışı Hatırlatması

Yerel

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü kan bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara yönelik bir hatırlatma yaptı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hatırlıyor musunuz? En son ne zaman kan bağışında bulundunuz?" sorusu yöneltilerek, kan bağışının hayat kurtarıcı rolü vurgulandı. Sağlık Müdürlüğü, vatandaşların kan bağışında bulunmaları için harekete geçmeleri için teşvik ederken, en yakın kan bağışı noktasını öğrenmeleri için www.kanver.org.tr adresini ziyaret edebileceklerini hatırlattı.

Kan bağışı yapmanın acil durumlarda ihtiyaç duyulan kan temini açısından kritik bir öneme sahip olduğu belirten Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, tüm vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet etti. - AYDIN