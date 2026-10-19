Aydın Efeler\'de Muhtarlar Günü töreni Valilik önünde çelenk sunumuyla başladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü, düzenlenen tören ile kutlandı.

Başbakanlık Genelgesi ile 2015 yılından bu yana kutlanan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Efeler ilçesinde tören düzenlendi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Zeytinköy Mahalle Muhtarı Muammer Yanık, "Bugün, 1929 yılından bu yana yerel demokrasimizin temel taşlarından biri olan, mahalle ve köylerimizin güler yüzü muhtarlık müessesesinin gurur günü olan 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muhtarlık sadece bir makam değil, vatandaşlarımızın derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan ve devletin şefkat elini en ücra köşelere kadar ulaştıran mukaddes bir görevdir. Bizler, gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeksizin mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Muhtarlık müessesesine verilen değerin bir nişanesi olan bu özel gün vesilesiyle bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen mülki idare amirlerimize, kamu kurumlarımızın değerli yöneticilerine ve oylarıyla bizlere güvenen tüm hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ahirete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmetle yad ediyor, görev başındaki muhtar kardeşlerime sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü'nüz kutlu olsun" diye konuştu.

Efeler ilçesinde görev yapan muhtarların katıldığı tören, günün anısına çekilen toplu fotoğrafla sona erdi.