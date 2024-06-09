Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri AFAD Eğitimlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika
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Yerel

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri AFAD Eğitimlerini Başarıyla Tamamladı

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Türkiye genelinde depremde 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme programı kapsamında AFAD tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimler sonucunda 100 personel, AFAD Eğitim Sertifikası almaya hak kazandı. Eğitimlerde katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı arama kurtarma teknikleri öğretildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek, personelin bu tür eğitimlerle donatılmasının afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale kapasitesini artırdığını belirtti.

09.06.2024 16:13
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Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, AFAD öncülüğünde yürütülen Türkiye genelinde depremde 100 bin arama kurtarma personeli yetiştirme programı çerçevesinde verilen eğitimleri başarıyla tamamladı. Eğitimler sonucunda 100 personel, AFAD Eğitim Sertifikası almaya hak kazandı.

Eğitimler boyunca katılımcılar, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı olarak da arama kurtarma tekniklerini öğrendiler. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde, personelin afet anında nasıl hareket etmesi gerektiği, hangi ekipmanları kullanacağı ve kurtarma operasyonlarını nasıl yöneteceği konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, deprem ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine vurgu yapılarak, "Personelimizin bu tür eğitimlerle donatılması, afet durumlarında hızlı ve etkili müdahale edebilme kapasitemizi artırmaktadır. AFAD iş birliği ile gerçekleştirilen bu eğitimler, hem ilimiz hem de ülkemiz için büyük bir kazançtır" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Personelleri AFAD Eğitimlerini Başarıyla Tamamladı - Son Dakika

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