Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne 163 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne 163 Yeni Araç Tahsis Edildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'ne 163 Yeni Araç Tahsis Edildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 163 yeni aracı törenle hizmete sunarak, asayiş ve trafik hizmetlerinde etkinliği artırmayı hedefliyor. Vali Yakup Canbolat, yeni araçların güvenlik hizmetlerine güç katacağını belirtti ve toplamda 195 yeni aracın Aydın'a tahsis edildiğini açıkladı. Törende, hayırsever iş insanlarına teşekkür plaketi verildi ve Aydın'ın huzurunun ülke güvenliği için önemli olduğu vurgulandı.

11.10.2024 17:36
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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nde kullanılmak üzere İçişleri Bakanlığınca gönderilen 163 yeni araç düzenlenen törenle hizmete başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne 163 araç tahsis edildi. Asayiş ve trafik ekiplerinde kullanılmak üzere birimlere dağıtılan araçlar için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan; "İlimiz tarımı, tarihi, kültürel mirasları ve turizm alanlarıyla ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır. Bizler de emniyet teşkilatı olarak ilimizdeki huzur ve güven ortamının devam etmesi noktasında, sahada etkinliğimizi, hızımızı ve gücümüzü arttırmak için teknik donanım ve nitelikli personel yapısını güçlendirme konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Emniyet hizmetlerine kazandırılan 163 araç, suç ve suçluyla mücadelede hareket kabiliyetimizi arttırarak gücümüze güç katacaktır" dedi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda eskiyen araçların yenilenmesi, yeni araçlarla daha güçlü hizmet vermek anlayışı ile Türkiye genelinde araç alım kampanyası gerçekleştirildiğini söyledi. Aydın'a jandarma ve emniyet ile birlikte toplam 195 yeni aracın tahsis edildiğini belirten Vali Canbolat; " İstanbul'da 20 Eylül 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla İçişleri Bakanlığınca alınan 7 bin 204 araç, düzenlenen törenle emniyet ve jandarma teşkilatımıza teslim edilmiştir. Bu araçlardan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü için 163 araç, Aydın İl Jandarma Komutanlığı için ise 32 araç olmak üzere toplam 195 araç ilimize tahsis edilmiştir. Emniyet teşkilatımıza gelen araçların, 98 araç trafik hizmetlerinde, 59 araç genel hizmetlerde ve 6 araç yunus ekiplerince kullanılacaktır" dedi.

Aydın'ın huzurunun Türkiye'nin huzuru ve güvenliği demek olduğunu sözlerine ekleyen Vali Canbolat; "Hiç kimsenin halkımızın huzurunu kaçırmasına, sokakları tedirgin etmesine müsaade etmeden kolluk birimlerimizle birlikte çalışmalarımızı istikrarlı ve disiplinli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu konuda bütün vatandaşlarımız rahat olsunlar. Yeni araçların Aydın halkı adına hayırlı hizmetlerde kullanılmasını diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Canbolat, araçların alınmasına katkı sunan hayırsever iş insanlarına da teşekkür plaketi takdim etti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen törene, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri, Aydın İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsaların temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne 163 Yeni Araç Tahsis Edildi - Son Dakika

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