Aydın İl Halk Kütüphanesi, çocuklara etkileşimli kitap okuma etkinliği düzenledi

Aydın İl Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen Kitap Etkinlikleri kapsamında, Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde çocuklara yönelik Etkileşimli Kitap Okuma Etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklar, hikayelerin dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı. Etkileşimli kitap okuma yöntemiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar hikayeleri dinlemenin yanı sıra anlatılanlar üzerine düşünerek sorular sordu ve sorulara cevap verdi. Çocukların aktif katılım sağladığı etkinlikte kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi, çocukların hayal güçlerinin geliştirilmesi ve kitaplarla daha güçlü bir bağ kurmalarına katkı sağlanması hedeflenirken, etkinlik boyunca çocuklar hikayelerin farklı dünyalarını keşfederken, okuma sürecini eğlenceli ve etkileşimli bir deneyime dönüştürdü. Kitapların çocukların hayal gücünü geliştirmedeki rolüne dikkat çekilen etkinlikte, okuma kültürünün küçük yaşlarda kazanılmasının önemi de vurgulandı. Aydın İl Halk Kütüphanesi ve Aydın Çocuk ve Gençlik Kütüphanesi tarafından çocukların kitaplarla buluşmasını sağlayan etkinliklerin devam edeceği belirtildi.