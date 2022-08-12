Kültür Müdürü Tuncer'den, CHP Aydın Milletvekili Bülbül'e sitem - Son Dakika
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Kültür Müdürü Tuncer'den, CHP Aydın Milletvekili Bülbül'e sitem

12.08.2022 10:42
Kültür Müdürü Tuncer'den, CHP Aydın Milletvekili Bülbül'e sitem

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün "Tarihi değerlerimizi koruyamayan bir müdür var" açıklamalarına yanıt vererek "Beni siyasi gündemine çekmek konusunda arzulu olabilir" dedi.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün "Tarihi değerlerimizi koruyamayan bir müdür var" açıklamalarına yanıt vererek "Beni siyasi gündemine çekmek konusunda arzulu olabilir" dedi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sultanhisar ilçesi Kavaklı Mahallesi'ndeki cami restorasyonunu eleştirerek "Tarihi değerlerimizi koruyamayan bir müdür var" söyleminde bulunması üzerine Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer'den cevap gecikmedi. Kendisine yöneltilen eleştirileri şaşkınlıkla okuduğunu ifade eden Tuncer; "Bugüne kadar çeşitli düzeylerde siyasilerin basın üzerinden türlü saldırılarına maruz kaldım. Hiç birine cevap vermedim ancak bunu fırsat bilip 'nasıl olsa cevap vermiyor' aklıyla üretilen haksız ithamları da doğru bulmuyorum. CHP Aydın Milletvekili Sayın Süleyman Bülbül, Nazilli Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde Kavaklı Mahallesi'ndeki cami restorasyonunu eleştirdi. Eleştirisinde ifade ettiği ve basında yer alan 'Tarihi değerlerimizi koruyamayan bir müdür var' söylemini şaşkınla okudum. Sayın Vekil beni siyasi gündemine çekmek konusunda arzulu olabilir fakat kurumumuzla alakası olmayan, sorumluluğumuz da dahi bulunmayan bir çalışmaya atıf yaparak, Aydın tarihine sahip çıkmadığımı ifade etme hakkına sahip olamaz. Sayın Vekil, hangi kurumun, hangi çalışmada, hangi sorumluluğa sahip olduğunu biliyor diye umuyorum. Eğer bilmiyorsa memleketim adına üzülürüm. Kaldı ki Sayın Vekilin söz ettiği restorasyon çalışmasına yönelik eleştirilerini haklı ve bilimsel değil, kişisel buluyorum" dedi.

"Aynı hassasiyeti Yörük Ali Efe için de bekliyorum"

Sultanhisar Belediyesi'ne ait Yörük Ali Efe'nin doğduğu ev için de aynı hassasiyeti beklediğini ifade eden Tuncer; "Ayrıca sayın Bülbül'ün kültür mirasımızı koruma konusundaki hassasiyetini, bahsettiği camiye 200 metre mesafede ve harap durumda olan Yörük Ali Efe'mizin doğduğu Sultanhisar Belediyesi mülkiyetindeki eve karşı da göstermesini beklerim. Diğer taraftan Aydın'ımız kültür ve turizmi ile ilgili konularda paydaş kurumlara yönelik yaptığım performans içerikli tespitleri de objektif düşünmek yerine 'siyasi açıklamalar' savunmasıyla geçiştirme çabasını da doğru bulmuyor, kendisini ilgili açıklamalarımı tekrar okumaya davet ediyorum. Sayın Vekil müsterih olsun, 2021 yılında paydaşlarımızla güç birliği inşa ederek Aydın'ımıza 2 milyon turist gelmesini sağladık. Pandemi yılı olmasına rağmen tüm zamanların rekorunu kırdık. Bu yıl ise turist sayısında 2 buçuk milyon üzerine çıkarak eşi benzeri olmayan bir başarıyı yakalayacağız inşallah. Yine 2021 yılında 17 çalışma ile Türkiye'nin en çok arkeolojik çalışma yapılan ili olmayı başardık. Mülkiyetimizdeki nice yapının restorasyonunu ve yapı projesini tamamladık. Bunun gururunu yaşamanın hakkımız olduğuna inanıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyorum" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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