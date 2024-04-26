Aydın İl Müftülüğü, 2024 Hacı Adaylarına Eğitim Seminerleri Düzenledi - Son Dakika
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Aydın İl Müftülüğü, 2024 Hacı Adaylarına Eğitim Seminerleri Düzenledi

Aydın İl Müftülüğü, 2024 Hacı Adaylarına Eğitim Seminerleri Düzenledi

Aydın İl Müftülüğü, 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri düzenledi. Programda, hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında bilgiler verildi ve hacı adaylarına uyarılarda bulunuldu. Seminer, Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun ve Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi'nin sunumlarıyla sona erdi.

26.04.2024 09:33
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Aydın İl Müftülüğü tarafından 2024 yılında hacca gidecek vatandaşlara yönelik hac eğitim seminerleri gerçekleştirildi.

Yaklaşan hac mevsimi öncesinde kutsal topraklara gitmeye hazırlanan hacı adaylarına eğitim verildi. Aydın İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda hacı adaylarının katılımı ile gerçekleşen program Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Eğitim seminerinin açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Müftüsü Hasan Güneş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hac çalışmaları hakkında ve hac ibadetinin manevi boyutları ve anlamları hakkında hacı adaylarına bilgiler verdi.

Hacı adaylarına uyarılarda bulunarak dikkat etmeleri gereken konuları aktaran İl Müftüsü Güneş, "Rabbim, salimen gidip ğanimen dönmeyi ve sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Ülkemiz ve İslam alemi için dualar etmeyi unutmayın, Rabbim yapacağınız ibadetlerinizi ve edeceğiniz dualarınızı kabul eylesin"dedi.

Eğitim semineri Germencik İlçe Müftüsü Selman Coşkun ve Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçi'nin sunumları ile sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın İl Müftülüğü, 2024 Hacı Adaylarına Eğitim Seminerleri Düzenledi - Son Dakika

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