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Aydın'ın ambulans filosu güçlendi

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın'a gönderilen tam donanımlı 4 ambulans gerçekleştirilen teslim töreniyle alınırken, Aydın'ın ambulans filosu 68'den 72'ye yükseldi. Ambulanslar Nazilli, İncirliova, Çine ve Kuyucak ilçelerinde görev yapacak.

Aydın\'ın ambulans filosu güçlendi
03.01.2024 - 19:59,
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Aydın'ın ambulans filosu güçlendi

Bakanlıktan gönderilen ambulanslar hizmete başladı

AYDIN - Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın'a gönderilen tam donanımlı 4 ambulans gerçekleştirilen teslim töreniyle alınırken, Aydın'ın ambulans filosu 68'den 72'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Aydın'a 4 adet tam donanımlı ambulans gönderildi. Nazilli, İncirliova, Çine ve Kuyucak ilçelerinde görev yapacak olan ambulanslar için İl Sağlık Müdürlüğü'nde teslim töreni gerçekleştirildi. İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından yapılan duaların ardından ambulanslar Aydın Valisi Yakup Canbolat, tarafından sağlık personellerine teslim edildi. Tam donanımlı ambulanslar Aydın'ın 4 ilçesinde görev yapmak üzere hizmete girerken, Aydın'daki ambulans sayısı da 68'den 72'ye çıkmış oldu.

Ambulansların Aydın'a hayırlı olması temennisinde bulunan Aydın Valisi Yakup Canbolat; "Bugün Aydın'ımızın sağlık filosuna 4 tane tam donanımlı yeni ambulansımız katıldı. Onları görev yapacakları ilçelerine uğurlamak maksadıyla bugün bir araya geldik. Bu araçlarımızın Aydın halkımıza, vatandaşlarımıza güzel hizmetler sunmasına, hızlı hizmetler sunmasına vesile olmasını diliyoruz. Aydınımıza da hayırlı olsun inşallah. Tam donanımlı ambulanslarımız ile böylece ambulans filomuzu da tazelemiş ve gençleştirmiş oluyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: İHA
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