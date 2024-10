Aydın Jandarma\'nın Başarılı Köpekleri

Yerel

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli özel eğitimli köpekler, başarılı operasyonları ile suçluların kabusu olurken, vatandaşların da can dostu oldu. Yangın tespitten bomba aramaya, iz takipten uyuşturucuya kadar birçok alanda kullanılan hassas burunlar, daima göreve hazır bir şekilde bekliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda (JAKEM), özel eğitimden geçen köpekler, yurt içi ve yurt dışındaki operasyonlarında görev yapmaya her an hazır hale getiriliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan hassas burunlar ise başarılarıyla vatandaşların can dostu olurken, suçluların da kabusu oldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Köpek Unsurları Birimi'nde yangın tespit, bomba arama, iz takip ve narkotik alanlarında görev yapan köpekler, eğitici rütbeli personeller tarafından her gün kondisyon eğitimlerini alarak her an göreve hazır hale geliyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan köpeklerin, yetiştirilmesi ve eğitim süreçlerinden bahseden Yangın Tespit Köpek Eğitmeni Uzman Jandarma Çavuş Zafer Demirci, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan köpekler Nevşehir ilinde konuşlu Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda (JAKEM) eğiticisi rütbeli personel ile birlikte uyum sağlayacak biçimde yetiştirilip aynı eğiticisi personel ile birlikte görev yerlerine sevk edilmektedir. JAKEM Komutanlığı bünyesine yeni katılan 1 yaşını tamamlamış eğitime yatkın köpekler yetiştirileceği 12 branş kapsamında uygun eğitim programı içerisinde eğitmen personel ile birlikte eğitim sürecinden geçmektedir. Sürecin tamamlanmasına müteakip görev yerlerine sevk edilen köpekler ve eğitici personel ayrıca hazırlanan her gün uygulanacak tarzda 52 haftalık intibak eğitimini görev yaptıkları İl Jandarma Komutanlıklarında devam etmektedir" dedi.

"Özel kondisyon parkurunda eğitime tabi tutuluyor"

Görev için seçilen köpek cinsleri ve sınıflandırması ile ilgili bilgiler de veren Demirci, "Görev köpekleri için Belçika malinois, Alman çoban köpeği, labrador, golden retriever gibi dünya genelinde kullanılan belli başlı köpek ırkları tercih edilmektedir. Bu cins köpeklerin içerisinde arama bulma güdüsü gelişmiş, oyunculuk potansiyeli yüksek, korkusuz köpekler seçilerek görev köpeği eğitimine alınmaktadır. Eğitime alınan köpeklerin tamamı belirli testlere tabi tutulmakta olup, bu testlerde başarılı olan köpekler eğitimi tamamlamaktadır. Jandarma teşkilatında görev yapan köpeklerimizin bakımı ve eğitimi eğiticisi olan personel tarafından yapılmaktadır. Görev köpeklerinin 52 haftalık eğitim programına uygun olarak günlük eğitimleri bizzat eğiticisi olan personel tarafından yapılmakta olup, aylık eğitim değerlendirme formuna eğitimin başarı derecesi işlenerek takibini yapmaktadır. Köpeklerin branş özelliklerine göre eğitim konuları ve eğitim alanları bulunmakta olup, eğitici personel tarafından bu eğitimler titizlikle yapılmakta ve branş özelliklerini kaybetmemesi için eğitim konuları eksiksiz ve devamlı yaptırılmaktadır. Köpeklerimiz kondisyonlarının korunması için özel olarak dizayn edilen köpek eğitim kondisyon parkurunda eğitime tabi tutulmaktadır. Günlük temizliği, tüylerinin tımarı, barınaklarının ve eğitim alanlarının genel temizliği eğiticisi personel tarafından yapılmakta olup, köpeklerin tüm aşıları düzenli olarak takip edilerek veteriner kontrolünde ve bizzat veteriner hekim tarafından uygulanmaktadır. Göreve çıkarken, görev esnasında ve döndükten sonra eğiticisi tarafından köpeğin gerekli kontrolü yapılarak köpeğin genel sağlık durumu kontrol edilmekte ve gerekirse tedavisinin yapılması sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

"Her zaman göreve hazır"

Aydın'da görev yapan köpeklerin başarılı operasyonlar gerçekleştirdiği ifade eden Demirci, "Buğday isimli yangın tespit köpeği, Kuşadası Yaylaköy bölgesinde meydana gelen şüpheli orman yangının failinin bulunmasında katkı sağlamış olup, bölgemizde ve gerekirse ülke genelinde ortaya çıkan yangın olaylarının aydınlatılması maksadıyla her an göreve hazır bir şekilde eğitimlerini sürdürmektedir. Uyuşturucu madde arama köpeklerimiz yoğun olarak görev yapmaktadır. Köşk ilçesinde 1 ton esrar maddesi ele geçirilmesinde katkı sağlamıştır. Yol kontrol ve arama faaliyetlerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçiren köpeklerimiz özellikle şampuan içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi tespit ederek bu tür maddelerin nereye ve nerede saklandığı önemli olmadan ele geçirilebileceğini ortaya koymuştur. Bomba arama tespit köpeklerimiz de yoğun olarak görev yapmaktadır. Söke ilçesinde yapılan aramalarda 35 tabanca ve bunlara ait çok sayıda mühimmat tespit etmiştir. İz takip köpeğimiz Fener kayıp vatandaşlarımızın bulunmasında büyük rol oynamaktadır. Sultanhisar ilçesinde kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası vatandaşımız, 17 saat sonra boş arazide sağlıklı bir şekilde iz takip köpeğimiz tarafından bulunmuştur. Aydın İl Jandarma Komutanlığı köpek unsurlarında görevli hassas burunlu köpeklerimiz görev süreleri boyunca çok sayıda başarılar elde etmiş olup, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için her zaman göreve hazır bir şekilde çalışmaktadır" dedi. - AYDIN