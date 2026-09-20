Aydın Karacasu'da zeytin alımı başladı, 1 numara 60 lira üreticilerin tepkisini çekti - Son Dakika
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Aydın Karacasu'da zeytin alımı başladı, 1 numara 60 lira üreticilerin tepkisini çekti

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Aydın Karacasu\'da zeytin alımı başladı, 1 numara 60 lira üreticilerin tepkisini çekti
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Aydın Karacasu'da sofralık zeytin alımları başladı; bu yıl 1 numara 60, 2 numara 50, 3 numara 40, 4 numara 30 lira olarak açıklandı. Artan mazot, gübre ve işçilik maliyetlerine rağmen fiyatların geçen yıla göre düşmesi üreticilerin tepkisine yol açtı.

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN)- Aydın'ın Karacasu ilçesinde sofralık zeytin alımları başlarken, üreticiler geçen yıla göre düşen fiyatlara tepki gösterdi. Mazot, gübre ve işçilik maliyetlerinin arttığını belirten üreticiler, açıklanan fiyatlarla üretim maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını söyledi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde sofralık zeytin alımları üreticiler açısından düşük fiyat tartışmalarıyla başladı. Rekoltenin geçen yıla göre artmasına rağmen alım fiyatlarının gerilediğini belirten üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi.

Karacasu'da sofralık zeytin çeşitlerinden domat ve eşek zeytininin alımlarına başlanırken, diğer çeşitlerde alımların önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Geçen yıl domat zeytininde duble 90, 1 numara 75, 2 numara 60, 3 numara 50 ve 4 numara 40 liradan alınırken, bu yıl 1 numara 60, 2 numara 50, 3 numara 40 ve 4 numara 30 lira olarak açıklandı.

"MALİYETLER KATLANDI, ALIM FİYATI DÜŞTÜ"

Yenice Mahallesi'nde 30 yıldır zeytin üretimi yapan 60 yaşındaki Akif Karabilcen, fiyatların düşük olduğunu belirterek, artan maliyetlere dikkati çekti.

Karabilcen, "Mazot, gübre, işçilik, ilaç pahalı ama zeytin alım fiyatı düşük. Sulaması, budaması var. Daha içinin dal toplaması var. Geçen seneye göre fiyat düşük. Ürün çok olsa ne olacak, toplaması var. Mazot 100 lira oldu" dedi.

"ÇİFTÇİ NEREDEN KAZANACAK?"

Ataköy Mahallesi'nde uzun yıllardır zeytin üretimi yapan 56 yaşındaki Ramazan Adelli de mazot ve işçilik maliyetlerinin yükseldiğini belirterek fiyatların yetersiz olduğunu söyledi.

Adelli, "Mazot olmuş 100, 103 lira. Amele olmuş 2 bin 500 lira. Zeytin 30 lira, 40 lira. Çiftçi nereden kazanacak? Geçen seneye göre daha düşük fiyatlar. Mazot geçen sene 30 liraydı, şimdi 103 lira. Değişim olursa olur belki bir şeyler. Yukarıda değişim olacak" diye konuştu.

Bereketli Mahallesinde uzun yıllardır zeytin üretimi yapan ve fiyat öğrenmek için Karacasu'daki zeytin alım noktasına gelen Saymaz, "Domat baş fiyat 70, eşek zeytini 50 lira. Kaba daha almıyorlar. Biz Gemlik alımlarını bekliyoruz. Fiyatlar hiç uygun değil. Yevmiye olmuş 2 bin-2 bin 500 lira. Geçen seneye göre daha düşük alım fiyatları. Mazot kaç para oldu, ortada. Hayırlısı olsun, yapacak bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA
KaracasuEkonomiGüncelZeytinAydınYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Karacasu'da zeytin alımı başladı, 1 numara 60 lira üreticilerin tepkisini çekti - Son Dakika
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