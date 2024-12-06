Aydın Kestane Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Aydın Kestane Hasadı Tamamlandı

Aydın Kestane Hasadı Tamamlandı

Aydın'da kestane hasadı sona erdi, üreticiler iç ve dış piyasalara hazırlık yapıyor.

06.12.2024 10:10
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Türkiye genelinde 23 bin ton üretimi ile ilk sırayı alan Aydın'da 5 binin üzerinde üreticinin geçim kaynağı olan kestane hasadının geçen ay bitirilmesinin ardından ürünün paketlenerek iç ve dış piyasaya sürülmeye hazırlandığı işletmelerde hummalı çalışmalar sürüyor.

Aydın'da 2022 yılında 4 bin ton, 2023 yılında ise 2 bin 240 ton ihracatına izin verilen kestanenin bu yılki hasadı geçtiğimiz ay sonlandırıldı. Hasadın ardından kestanenin paketlenerek iç ve dış piyasaya sürülmeye hazırlandığı işletmelerde hummalı çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Armağan Tanrıkulu ve İlçe Müdürü Taner Bozbek ile Sultanhisar ilçesindeki kestane işletmesini ziyaret ederek tesiste incelemelerde bulundu.

Kestane üretiminde Aydın'ın Türkiye genelinde yüzde 32'ye karşılık gelen 23 bin ton ile ilk sırayı aldığını hatırlatan Aydın Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Altıntaş, "Kestane, Anadolu'da Doğu Karadeniz'den başlayarak tüm Karadeniz boyunca yayılmakta, Marmara çevresi ve Batı Anadolu'dan Antalya kıyılarına kadar ulaşmaktadır. Tarihçi Herodot'un 'Bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzünün altı ve en güzel iklimin bulunduğu yer' diye tarif ettiği önemli bir tarım kenti Aydın ilimiz, yüzde 32'ye karşılık gelen 23 bin tonluk kestane üretimiyle ülke sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. 900 bine yaklaşan ağaç varlığına sahip ilimizin kestane üretim alanı, yaklaşık 79 bin dekardır. Bu rakam, ülke kestane toplu meyvelik alanının yüzde 57'sine karşılık gelmektedir. Kestane organik tarıma uygun bir ürün olup, AB Tescilli Çoğrafi İşaret kazanmış ürünlerimizdendir. İlimizde yetiştirilen kestane alanlarının yüzde 26'sında organik üretim yapılmaktadır. İlimizde 5 binin üzerinde çiftçimizin geçim kaynağını oluşturmaktadır. 2023 yılında ülke kestane üretimimiz, 72 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Kestane, dış pazara da hitap eden bir ürün olup genellikle taze olarak ihracata gitmektedir. Yapılan zirai karantina kontrolleri neticesinde ilimizden 2022 yılında 4 bin ton, 2023 yılında 2 bin 240 ton kestanenin ihracatına izin verilmiştir. İhracat yaptığımız ülkelerin başında İtalya, İspanya ve Lübnan gelmektedir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Kestane Hasadı Tamamlandı - Son Dakika

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