Aydın Kitap Fuarı Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Aydın Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Aydın Kitap Fuarı Kapılarını Açtı

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydın Kitap Fuarı, 15-24 Kasım tarihleri arasında kitapseverlere kapılarını açtı. Fuarın açılışında konuşan Başkan Özlem Çerçioğlu, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.

15.11.2024 16:41  Güncelleme: 16:43
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki Aydın Kitap Fuarı kapılarını açarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm vatandaşları fuara davet etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Tekstil Parkı içerisinde bulunan Fuar Aydın'da düzenlenen Aydın Kitap Fuarı açıldı. 15-24 Kasım tarihleri arasında açık kalacak olan fuara ünlü yazarlar ve yayınevleri katılacak, söyleşiler ile imza günleri düzenlenecek.

Aydın Kitap Fuarı'nın açılışında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bildiğiniz gibi Fuar Aydın'ı seçimlerde önce açmıştık burayı ve bu fuar da ikinci fuarımız. Bundan sonra burada sık sık fuar düzenleyeceğiz. Yıllardır Aydın'ın özlemini çektiği bir fuar alanına ihtiyacı vardı, bunu gerçekleştirdiğimiz ve sözümüzü tuttuğumuz için çok mutluyuz. Bugün de 90'a yakın yayınevi ve 100'den fazla yazar burada. Tüm kitapseverleri Fuar Aydın'a bekliyoruz" dedi. Konuşmasının ardından fuarın açılış kurdelesini CHP'li ilçe belediye başkanları ile birlikte kesen Başkan Çerçioğlu fuar alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Çerçioğlu son olarak fuarın onur konuğu Ayşe Kulin'e plaket ve Aydın'ın önde gelen ürünlerinin bulunduğu sepet hediye etti. Ünlü yazar Kulin ise, okuyucuları ile söyleşide buluşarak ardından kitaplarını imzaladı.

Aydın Kitap Fuarı'nda yazarların imza ve söyleşi günleri şu şekilde; Ayşe Kulin 15 Kasım Cuma günü saat 14.00 söyleşi ve saat 15.00 imza, Ali Lidar 16 Kasım Cumartesi günü saat 12.00 imza, Şükrü Erbaş 16 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 söyleşi, şiir ve saat 14.00 imza, Yılmaz Aslantürk (Otisabi) 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 imza, Umut Sarıkaya 16 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 imza, Tuğrul Keskin 15,16,17 Kasım Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 13.00 imza, Ahmet Telli 15, 16, 17 Kasım Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 13.00 imza, Engin Alan 16, 17 Kasım Cumartesi, Pazar günleri saat 13.00 imza, Varol Yaşaroğlu (Kral Şakir) 17 Kasım Pazar günü saat 13.00 söyleşi, Latife Tekin 17 Kasım Pazar günü saat 15.00 söyleşi ve saat 16.00 imza, Mavisel Yener 16, 17 Kasım Cumartesi, Pazar günleri saat 11.00 imza, Zehra Ünüvar 18, 19, 20, 21, 22 Kasım Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 11.00 imza, Şermin Yaşar 18 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 söyleşi ve saat 15.00 imza, Dr. Günver Güneş 'Milli Mücadelede Aydın' 18 Kasım Pazartesi günü saat 16.00 söyleşi, Hidayet Karakuş 19,20, 21 Kasım Salı, Çarşamba, Perşembe günleri saat 11.00 imza, Prof. Serdar Hakan Öztaner 'Nysa Antik Kenti' Moderatör: Muhammed Diler 19 Kasım Salı günü saat 17.30 söyleşi, Yoshinori Moriwaki 'Çocuklar İçin Deprem Farkındalığı' 20 Kasım Çarşamba günü saat 13.00 söyleşi ve saat 14.00 imza, Barış İnce 22 Kasım Cuma günü saat 14.00 söyleşi ve saat 15.00 imza, Mine Söğüt 22 Kasım Cuma günü saat 14.00 söyleşi ve saat 15.00 imza, Prof. Murat Çekilmez 'Arkeoloji ve Arkeolojik Kazılar' 22 Kasım Cuma günü saat 16.00 söyleşi, Özer Akdemir 'Aydın'daki Çevre Mücadelesinden Doğa ve Direniş Öyküleri' 23 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 söyleşi, Prof. Dr. Celal Şengör 23 Kasım Cumartesi günü saat 14.00 söyleşi ve saat 15.00 imza, Mustafa Balbay 23, 24 Kasım Cumartesi ve Pazar günleri saat 13.00 imza, Polat Özlüoğlu 24 Kasım Pazar günü saat 13.00 imza, Ahmet Ümit 24 Kasım Pazar günü saat 14.00 söyleşi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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