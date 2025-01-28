Aydın Moda Fuarı 190 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Yerel

Aydın Moda Fuarı'nı 190 bin vatandaş ziyaret etti

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından restorasyonu gerçekleştirilen tarihi binada açılışı yapılan Fuar Aydın Türkiye'nin en büyük fuarlarından Moda Fuarı'na ev sahipliği yaparken, fuarı 190 binden fazla vatandaş ziyaret etti.

22-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen Moda Fuarı'nı Aydın'ın yanı sıra çevre illerden de gelen 190 binden fazla vatandaş ziyaret etti. Renkli görüntülere sahne olan fuara, Aydın'ın da aralarında bulunduğu farklı şehirlerden moda devi firmalar katılım sağladı. Fuar Aydın'ı ziyaret eden vatandaşlar, etkinliği kendileri ile buluşturan Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Fuar Aydın alanını ve Moda Fuarı'nı çok beğendiğini belirten Ceylin Boyraz, "Bugün fuara geldik. Çok güzel şeyler olduğunu görüyoruz çünkü Aydın'ın böyle bir yere ihtiyacı vardı. Aydın halkının bir araya toplanması, böyle bir fuar olması çok güzel oldu. Erkek, kadın fark etmeksizin her şey var. Özlem Çerçioğlu başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Aydın halkının buna çok ihtiyacı vardı, çok teşekkürler" diye konuştu.

Moda Fuarı gibi etkinliklerin Aydın'da yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Ayşe Çatal, "Fuarın burada olması hem fiyatlar hem çeşitlilik açısından bizi tatmin etti. İnsanların bu tür etkinlikleri takip etmesi, bu tür etkinliklerin içerisinde olması gayet iyi. Fuarda bakış açısını genişletmesi, etkinlikleri takip etmesi çok iyi. Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi.

Ailesi ile birlikte Kuşadası'ndan Moda Fuarı için Fuar Aydın'a geldiklerini belirten Ali Kılınç, "Büyükşehir Belediyesi güzel şeyler yapmaya devam ediyor. Alan güzel, insanlar da bayağı bir ilgili. Büyükşehir olunca nüfus büyüyor, insanların beklentisi de yükseliyor aynı zamanda. Tabii bu beklentiyi karşılamak için de ama sosyolojik olarak ama kültürel olarak ama insanlarımızın, halkımızın beklentisi olarak bunları karşılamak güzel, Büyükşehir Belediyesinin de bunda katkısı yüksek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.