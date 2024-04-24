Aydın Söke'de Organik Pamuk Projesi Kapsamında Tohum ve Kompost Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Aydın Söke'de Organik Pamuk Projesi Kapsamında Tohum ve Kompost Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Aydın Söke\'de Organik Pamuk Projesi Kapsamında Tohum ve Kompost Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde organik pamuk projesi kapsamında düzenlenen tohum ve kompost dağıtım törenine İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Söke Tariş Başkanı İsmail Özer ve birçok üretici katıldı. İl Tarım Müdürü Altıntaş, tarım sektörünün sürdürülebilirliği için organik tarımın önemine vurgu yaparak, Aydın'da 10 bine yakın üreticinin organik tarım faaliyetinde bulunduğunu ve projenin 2 yıl önce başladığını belirtti.

24.04.2024 16:54
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Aydın'ın Söke ilçesinde organik pamuk projesi kapsamında tohum ve kompost dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Söke TARİŞ'te yapılan kompost ve tohum dağıtım törenine İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanı Dr. Başak Egesel, İl Müdürü İbrahim Altıntaş, Söke Tariş Başkanı İsmail Özer, İl Müdür Yardımcısı Ali Rüstem Şanlı, bir tekstil firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Uçak ve çok sayıda üretici katıldı.

Toplantıda konuşma yapan İl Tarım Müdürü Altıntaş, "Sahip olduğumuz doğal kaynaklarımızın sınırsız olmadığı ve korumamız gerektiği gerçeğinin her geçen gün daha çok farkına varmaktayız. Hele ki tarım gibi dünyayı besleyen ve sürdürülebilirliği bu kaynakların varlığına bağlı olan sektörümüz için bu durum daha da kritik hale gelmektedir. Dünyada yükselen, kaynakları koruma ve sağlıklı yaşam bilinciyle; talep de "organik" metodlarla üretilene yönlenmektedir. Dolayısıyla tarımsal üretim şeklimizi, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yeniden değerlendirmemiz gerektiği gerçeği önümüzde durmaktadır. Organik tarım, toprağı besleyen, biyolojik çeşitliliği, insan sağlığını koruyan, doğal girdilerin ve tekniklerin kullanımına öncelik veren doğayla uyumlu bir yaklaşımı temsil etmektedir.

2022 yılı verilerine göre; ilimizde 10 bine yakın üretici (9 bin 566), 577 bin dekar alanda(577 bin 350) organik tarım faaliyetinde bulunmaktadır. Toplam kültür alanımızın yaklaşık yüzde 16'sında gerçekleştirilen organik tarımda 182 çeşit ürün ile Türkiye üretiminin yüzde 14'ü ilimizde gerçekleşmiştir. Ağırlıklı olarak incir, zeytin, kestanenin yanı sıra pamuk, üzüm, cevizde de organik üretim yapılmaktadır. İlimiz, Bakanlığımızca organik pamuk üretiminde pilot il seçilmiş ve Organik Pamuk Projemiz, 2022 yılında hayata geçmiştir. Projemiz, coğrafi işaretli Söke Pamuğumuzun yetiştirildiği Söke ve Didim İlçelerimizde, 107 üreticimiz ile 25 bin dekar alanda başlamıştır.

2 yılını geride bıraktığımız Projemize, STK ve özel sektör paydaşlarımız ile Üniversite ve Araştırma Enstitülerimizin desteğiyle devam etmekteyiz. Organik tarımın yaygınlaşmasında önemli katkıları olacağına inandığımız projemize öncülük eden başta Bakanlığımız olmak üzere, katkılarıyla destekleyen tüm paydaşlarımıza ve projemizin olmazsa olmazı siz kıymetli üreticilerimize teşekkürlerimi iletiyor, saygılar sunuyor ve üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından üreticilere tohum ve kompost dağıtımı gerçekleştirildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

İbrahim Altıntaş, İsmail Özer, Tariş, Aydın, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın Söke'de Organik Pamuk Projesi Kapsamında Tohum ve Kompost Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Söke'de Organik Pamuk Projesi Kapsamında Tohum ve Kompost Dağıtım Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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