Aydın Ticaret Borsası, TOBB 80. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Aydın Ticaret Borsası, TOBB 80. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı

Aydın Ticaret Borsası, TOBB 80. Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı

Aydın Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOOB) 80. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Aydın Ticaret Borsası yönetimi, TOBB Genel Kurulu kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ayrıca, Aydın Ticaret Borsası yöresel ürünlerini sergilediği etkinlikte coğrafi işaretli ürünlerini tanıttı.

17.05.2024 16:50
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Aydın Ticaret Borsası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOOB) 80. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen TOBB 80. Genel Kurulu kapsamında, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı Bahri Erdel ve yönetimi, TOBB Genel Kurul Divanı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda saygı duruşunda bulundu. Ardından TOBB 80.Genel Kurul kapsamında Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve beraberindeki heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası'nın mevcut çalışmaları, üyelerden gelen talep ve öneriler hususunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nu bilgilendirdi. Ziyaretin sonunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın'ın yöresel ürünleri takdim edildi.

TOBB ETÜ'de düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 80.Genel Kurul Toplantısı'nda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlere ve iş dünyasının gündemindeki konulara dikkat çekti.

TOBB 80. Genel Kurul'da Aydın rüzgarı esti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 80.Genel Kurulu'nda Aydın Ticaret Borsası, Aydın'ın yöresel ürünlerini sergiledi. Türkiye'nin 81 ilinden 365 oda ve borsa temsilcilerinin yoğun katılım gösterdiği Yöresel Ürün Tanıtım Etkinliği'nde, Aydın Ticaret Borsası coğrafi işaretli ürünleriyle ilgi odağı oldu. Stantta, Aydın Ticaret Borsası tarafından Avrupa Birliği'nde tescili sağlanan Aydın Kestanesi ve Aydın Memecik Zeytinyağı başta olmak üzere, coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytini, Aydın Yamalak Sarı Zeytini, Aydın Çam Fıstığı ile tescil süreci devam eden Aydın Enginarı tanıtıldı. Aynı zamanda stantta Aydın İnciri, zeytinyağlı incir ve kestane şekeri ikram edildi. Çondur," Birliğimizin 80. Genel Kurul kapsamında oda ve borsaların stant açarak yöresel ürünlerini tanıtmasına imkan sağlayan TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederiz. Aydın Ticaret Borsası olarak ilimizin tarımsal değerlerini ülkemizde ve dünya çapında tanıtmak adına coğrafi işaret çalışmalarına değer verdiğimizi, Birliğimiz öncülüğünde bölgemize ve ülkemize katma değer oluşturacak çalışmalara imza atmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim" dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu öncülüğünde TOBB'un, her alanda ülkemizi ve iş dünyasını üstün başarılarla temsil etmesinden dolayı onur ve gurur duyduklarını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "TOBB'un 80.Genel Kurulu'nun ülkemize ve camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Ticaret Borsası, TOBB 80. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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