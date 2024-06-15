Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti

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Aydın Ticaret Borsası Yönetimi, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, ihracatçıların talep ve sıkıntılarını iletti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş ile bir araya geldi. Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası'nın faaliyetleri ve ihracatçılar için hizmete sunulan A Tipi Antrepo'nun çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Antrepo Dışında Yapılacak Elleçleme Taleplerinde 2024/8 Sayılı Genelge çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda talep ve önerilerini Gümrükler Genel Müdürü Mustafa Gümüş'e iletti. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türk Malı ihraç eşyası ve geri gelen eşyaların 2024/8 sayılı Genelge kapsamında yayımlanan YGM Rehberi'ne ilişkin maddelerden muaf tutulması yönündeki görüşlerini de iletti. Özellikle KOBİ statüsündeki firmaların büyük bir kısmının ödenmiş sermaye yetersizliği nedeniyle zorlandığını belirtti.

Firmaların, ihracat nedeniyle birçok mali yükümlülük altındayken antrepo dışında yapılacak elleçleme işlemleri için tekrar teminat bedeli ödemelerinin ağır geleceğini ifade eden Çondur, gıda ürünlerinin zamanında elleçlenememesi durumunda bozulma riskinin arttığını ve bunun ürün ziyanına yol açtığını vurguladı. Bu nedenle, ihracatçı firmaların YGM Rehberi'ne ilişkin maddelerden muaf tutulmasını talep etti.

Ziyaretin verimli geçtiğini belirten Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada "Üyelerimizin taleplerini iletmek ve projelerimizi paylaşmak amacıyla Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretler kapsamında, Gümrükler Genel Müdürümüz Mustafa Gümüş ile görüşerek yayımlanan genelgeye ilişkin ihracatçılarımızın yaşayabileceği sıkıntıları aktardık. Temennimiz, en kısa sürede ilgili genelgeden ihracatçı firmalarımızın muaf tutulmasıdır. Sayın Genel Müdürümüze bizleri ağırladığı için teşekkür ediyor, ilimizin ticari gelişimine katkı sağlamak adına çalışmalarımıza devam edeceğimizi belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN