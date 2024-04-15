Aydın Ticaret Odası Başkanı ve Yönetimi Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ile Buluştu

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Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken ile AYTO Meclis Başkanı Coşkun Cerit ve yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Başkan Çerçioğlu, Aydın Ticaret Odası heyeti ile bir araya geldi. Ziyarette Ülken ve beraberindeki heyet, göreve yeniden seçilmesi dolayısıyla Başkan Çerçioğlu'nu kutladı

Daha yaşanabilir bir Aydın için çalışmaya devam edeceklerini belirten Çerçioğlu ise "Kentimiz için ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Nazik ziyaretleri için Ülken ve yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.