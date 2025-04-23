Aydın Valisi Canbolat'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika
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Aydın Valisi Canbolat'tan 23 Nisan mesajı

Aydın Valisi Canbolat\'tan 23 Nisan mesajı

Aydın Valisi Yakup Canbolat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında milli egemenliğin ve çocukların önemine dikkat çekti.

23.04.2025 09:25
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Aydın Valisi Yakup Canbolat 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında milli egemenliğin ve çocukların önemine dikkat çekti.

Vali Canbolat mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının Türk milletinin bağımsızlık yolunda attığı en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı. Vali Canbolat, TBMM'nin milli iradenin, demokrasinin ve bağımsızlığın teminatı olduğunu ifade ettiği mesajında; "Bugün, şanlı tarihimizde yeni bir sayfanın açıldığı, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 105. yıldönümü kutlamanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 23 Nisan 1920, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bağımsızlığımızı ve milli iradenin hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir. Önce büyük zaferlere, ardından Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda pek çok önemli adımı atan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, ilelebet milli iradenin, millet egemenliğinin, demokrasimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan edilen ilk Meclis'in açılış tarihi olan "23 Nisan" günü, ecdadımızın gelecek nesillere ne kadar değer verdiğini ve onlara ne kadar güvendiğini ortaya koymaktadır. 23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. Her yıl pek çok etkinlikle dünyanın farklı ülkelerinden gelen çocuklarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Mesajının devamında çocuklara seslenen Canbolat, "Sevgili çocuklar; En büyük arzumuz, sizlerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda, iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmenizi sağlamaktır. Kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin ümitleri, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, yarınların Türkiye'si sizlerle aydınlık, sizlerle mutlu; sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Ne mutlu sizlere ki, Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve siz çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza güvenen ve milli egemenliğin ilan edildiği günü sizlere bayram ilan eden bir milletin çocuklarısınız. Ne mutlu sizlere ki, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocukları ile birlikte kutlayan bir ülkenin çocuklarısınız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; "Küçük hanımlar, Küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." sözleriyle çocuklarımızın geleceğin umudu ve mimarı olduklarını belirtmiştir. Bu işi başarmanız için de çok çalışmak, çok gayret sarf etmek ve bu yüce milletin evlatları olarak birbirinizi çok sevmek durumundasınız" ifadelerini kullandı.

Vali Canbolat, mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

"Bu duygu ve düşüncelerle İstiklal Savaşımıza Milli Mücadele vasfı kazandıran, onu milli irade temeline dayandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucularını, istiklal mücadelemizi yürüten Gazi Meclis'in bütün mebuslarını ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın tüm milletimiz

ve insanlık için iyiliklere, esenliklere, güzelliklere vesile olması temennisiyle '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını' kutluyor, saygılar sunuyorum." - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aydın Valisi Canbolat'tan 23 Nisan mesajı - Son Dakika

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