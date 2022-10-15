Aydınfest etkinlikleri ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydınfest etkinlikleri ertelendi

15.10.2022 11:52
Aydınfest etkinlikleri ertelendi

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen patlama sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Aydınfest' etkinliklerinin bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ertelendiğini açıkladı.

Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan ve tüm Türkiye'yi derinden üzen patlama sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi 'Aydınfest' etkinliklerinin bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan etkinliklerin ertelendiğini açıkladı.

Bartın Amasra'da bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında meydana gelen patlamada son alınan bilgilere göre 40 maden işçisi şehit oldu. Yaşanan olay sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest etkinlikleri ileri bir tarihe ertelendi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Bartın Amasra'da gerçekleşen maden kazası nedeniyle Aydınfest çerçevesinde bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz etkinliklerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Acımız büyük" denildi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması Bartın gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin paylaşım yaptı Açıklaması Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim
Kaynak: İHA

Türkiye, Amasra, Bartın, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınfest etkinlikleri ertelendi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:46 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı
11:36 Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
11:23 ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:23 Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor
10:11 Kocasını öldüren kadına 17 yıl 6 ay hapis verildi! Cezanın gerekçesi de belli oldu
10:08 Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
23:46 Bartın'daki maden faciasının haberini alan Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 12:12:22. #1.13#
SON DAKİKA: Aydınfest etkinlikleri ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement