Aydınlı Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de dualarla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydınlı Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de dualarla son yolculuğuna uğurladı

Aydınlı Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir\'de dualarla son yolculuğuna uğurladı
08.07.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Aydın'ın Çine ilçesinden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar (26), İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Aydın'ın Çine ilçesinden İstihbarat Piyade Üsteğmen Ege Akar (26), İzmir'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Üsteğmen Ege Akar'ın naaşı, dün hava yoluyla Adnan Menderes Havalimanına getirildi. Bugün öğle vakti, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşları tarafından taşındı. Tören kıtası tarafından cenaze aracına taşınan şehidin naaşı, Kadifekale Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin emekli astsubay babası Özcan Akar, emekli askeri personel annesi Jüliye Akar, kız kardeşi Bilge Akar, dedesi Mehmet Akar ve anneannesi Necmiye Akar ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, şehidin meslektaşları, askeri ve sivil erkan ile siyasiler katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydınlı, Piyade, Tören, İzmir, Yerel, Çine, Irak, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydınlı Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de dualarla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi Bahçesini sulamak için içme suyu hattını deldi
Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı Mezarlığa gelen aile, babalarının kabrini yerinde bulamadı
Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme! Yan Sommer ve Hakan Çalhanoğlu aynı otelde tatide
Hakkari’de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı Hakkari'de şehitlerimiz için ikinci tören: 6 kahraman memleketlerine uğurlandı
İstanbul’da metrobüste yangın çıktı İstanbul'da metrobüste yangın çıktı
Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş Yürekleri burkan gerçek ortaya çıktı! Yetim öğrencilere burs veren şehit askerimiz yetim büyümüş
Balıkesir’de orman yangını çıktı Balıkesir'de orman yangını çıktı
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek

15:07
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
20:12
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe’ye istiyorum
Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum
20:05
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti
20:01
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı
Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
19:57
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
19:46
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 15:57:36. #7.12#
SON DAKİKA: Aydınlı Şehit Üsteğmen Ege Akar, İzmir'de dualarla son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.