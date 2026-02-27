Ayvalık asfaltını artık kendi üretecek

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, kentin uzun süredir gündemde olan yol sorununa yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Mahallesi'nde kurulacak Asfalt Plent Tesisi'nin ihale sürecinin tamamlandığını ve tesisin en kısa sürede hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Ayvalık'ta saatlik 160 ton üretim kapasitesine sahip olacak modern tesisin, belediyenin yol yapım ve bakım çalışmalarında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Başkan Ergin, tesisin devreye girmesiyle birlikte kent genelinde asfalt çalışmalarının hız kazanacağını belirterek, "Ayvalık'ta yapılmayan yol kalmayacak" dedi.

180 Gün İçinde Tamamlanacak

Başkan Ergin, asfalt plent tesislerinin yıllardır kentin en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığını vurgulayarak, bugüne kadar bu alandaki eksikliğin vatandaşlardan haklı eleştiriler aldığını ifade etti. Yeni tesisin sözleşme kapsamında 180 gün içinde tamamlanacağını belirten Ergin, yol yatırımlarında belirgin bir ivme yakalanacağını söyledi.

Altınova Mahallesi 323 ada 116 parsel üzerinde kurulacak tesis yalnızca merkez mahallelere değil, kırsal yerleşimlere ve sokaklara kadar geniş bir alana hizmet verecek.

Günlük 1,5 Kilometreye yakın Yol Üretim Gücü

Karayolları teknik standartlarına uygun şekilde faaliyet gösterecek tesis sayesinde asfalt üretimi ve serim çalışmalarının daha hızlı ve planlı yürütüleceğini belirten Ergin, tam kapasite çalışmada günlük yaklaşık 1,5 kilometreye yakın iki şeritli yol yapılabileceğini açıkladı.

Yeni yatırımın hem maliyet avantajı sağlayacağını hem de yol bakım ve yenileme süreçlerini kısaltacağını ifade eden Ergin, "Bu tesisle birlikte mahallelerarası ulaşım daha konforlu hale gelecek. Vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sunacak kalıcı bir adım atıyoruz" dedi.

Belediyenin Hizmet Kapasitesi Güçlenecek

Başkan Mesut Ergin, asfalt plent tesisinin devreye girmesiyle birlikte Ayvalık Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla hizmet üretme kapasitesinin artacağını, yol ve altyapı yatırımlarında daha sürdürülebilir bir model oluşturulacağını söyledi. Ergin, Altınova'da hayata geçirilecek tesisin, ilçenin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına da yanıt vereceğini hatırlattı. - BALIKESİR