Ayvalık asfaltını artık kendi üretecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ayvalık asfaltını artık kendi üretecek

Ayvalık asfaltını artık kendi üretecek
27.02.2026 08:56  Güncelleme: 08:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uzun süredir beklenen yol sorununu çözüme kavuşturmak için yeni bir asfalt plent tesisi kurulacak. Başkan Mesut Ergin, tesisin 180 gün içinde tamamlanacağını duyurdu.

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi, kentin uzun süredir gündemde olan yol sorununa yönelik önemli bir yatırımı hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Altınova Mahallesi'nde kurulacak Asfalt Plent Tesisi'nin ihale sürecinin tamamlandığını ve tesisin en kısa sürede hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

Ayvalık'ta saatlik 160 ton üretim kapasitesine sahip olacak modern tesisin, belediyenin yol yapım ve bakım çalışmalarında dışa bağımlılığı önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Başkan Ergin, tesisin devreye girmesiyle birlikte kent genelinde asfalt çalışmalarının hız kazanacağını belirterek, "Ayvalık'ta yapılmayan yol kalmayacak" dedi.

180 Gün İçinde Tamamlanacak

Başkan Ergin, asfalt plent tesislerinin yıllardır kentin en önemli ihtiyaçları arasında yer aldığını vurgulayarak, bugüne kadar bu alandaki eksikliğin vatandaşlardan haklı eleştiriler aldığını ifade etti. Yeni tesisin sözleşme kapsamında 180 gün içinde tamamlanacağını belirten Ergin, yol yatırımlarında belirgin bir ivme yakalanacağını söyledi.

Altınova Mahallesi 323 ada 116 parsel üzerinde kurulacak tesis yalnızca merkez mahallelere değil, kırsal yerleşimlere ve sokaklara kadar geniş bir alana hizmet verecek.

Günlük 1,5 Kilometreye yakın Yol Üretim Gücü

Karayolları teknik standartlarına uygun şekilde faaliyet gösterecek tesis sayesinde asfalt üretimi ve serim çalışmalarının daha hızlı ve planlı yürütüleceğini belirten Ergin, tam kapasite çalışmada günlük yaklaşık 1,5 kilometreye yakın iki şeritli yol yapılabileceğini açıkladı.

Yeni yatırımın hem maliyet avantajı sağlayacağını hem de yol bakım ve yenileme süreçlerini kısaltacağını ifade eden Ergin, "Bu tesisle birlikte mahallelerarası ulaşım daha konforlu hale gelecek. Vatandaşlarımızın günlük yaşam kalitesine doğrudan katkı sunacak kalıcı bir adım atıyoruz" dedi.

Belediyenin Hizmet Kapasitesi Güçlenecek

Başkan Mesut Ergin, asfalt plent tesisinin devreye girmesiyle birlikte Ayvalık Belediyesi'nin kendi imkanlarıyla hizmet üretme kapasitesinin artacağını, yol ve altyapı yatırımlarında daha sürdürülebilir bir model oluşturulacağını söyledi. Ergin, Altınova'da hayata geçirilecek tesisin, ilçenin mevcut ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekteki ulaşım ve altyapı ihtiyaçlarına da yanıt vereceğini hatırlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mesut Ergin, Balıkesir, Belediye, Ayvalık, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık asfaltını artık kendi üretecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı Bolu'daki Grand Kartal Otel yangını davası istinafa taşındı
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
Yer yarıldı, iki araç içine düştü Yer yarıldı, iki araç içine düştü
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Dikkat çeken İstanbul detayı Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Dikkat çeken İstanbul detayı
Ezberleri bozdu, zor denileni başardı İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi Ezberleri bozdu, zor denileni başardı! İnternette gördüğü ilan hayatını değiştirdi
Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti Daha hayatının baharındaydı Gençler arasındaki tartışma kanlı bitti! Daha hayatının baharındaydı

09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:50
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 10:00:58. #7.12#
SON DAKİKA: Ayvalık asfaltını artık kendi üretecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.