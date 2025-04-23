Ayvalık\'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

Ayvalık'ta saat 09.00'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Hüsnü Uğural Stadyumu'nda sürdü.

Yüzlerce Ayvalıklının ilgiyle izlediği stadyumdaki etkinlikler; Ayvalık Belediyesi bando takımının eşliğinde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Bugün, büyük bir coşku ve gururla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı günün değerini bir kez daha idrak ediyoruz." dedi.

Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler tarafından yapılan gösterimler sergilendi.

Tören resmi geçit ile sona erdi. - BALIKESİR