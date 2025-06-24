Ayvalık\'ta genç iş insanı Murat Ustalı gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki genç iş insanı Murat Ustalı son yolculuğuna uğurlandı.

Ayvalık AK Parti Teşkilatı önceki dönem 2. Başkanlığı görevinin yanı sıra Balıkesirspor'un önceki dönem As Başkanı, ilçenin tanınmış iş insanı Murat Ustalı; bugün 150 Evler Mahallesi'ndeki Şehitler Camii'nde yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan ikindi namazının ardından Ayvalık Kabristan'ında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı'nın da kardeşi olan Murat Ustalı'nın cenazesinde; ailesi, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, MHP Balıkesir İl Başkanı Niyazi Tunç, Ayvalık Belediyesi'nin önceki dönem Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gömeç'in önceki dönem Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire amirleri, siyasi partilerle, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, tanınmış iş insanları ve yüzlerce vatandaş hazır bulundu.

Ani ölümü ilçeyi yasa boğdu

Ayvalık'ta; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ustalı İmam Hatip Lisesi ile Ustalı Öğrenci Yurtları'nın inşaası için araziler bağışlayan Ustalı Ailesi'nin ferdi ve ilçenin sevilen iş adamlarından Alper Lale'nin damadı olan Murat Ustalı, eşiyle otomobili ile Cunda Adası'ndan dönerken eşi Naz Ustalı'nın da yaralandığı kaza sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ustalı'nın ani vefatı Ayvalık'ta büyük bir üzüntüyle karşılanmıştı. - BALIKESİR