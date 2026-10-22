Aziz Sancar Dicle Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşup beyin kanserini anlattı - Son Dakika
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Aziz Sancar Dicle Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşup beyin kanserini anlattı

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Aziz Sancar Dicle Üniversitesi\'nde öğrencilerle buluşup beyin kanserini anlattı
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Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Dicle Üniversitesi'nde öğrencilerle buluşup beyin kanseri tedavisini anlattı. Sancar, babaannesinin Diyarbakırlı olduğunu, askerliğini Diyarbakır'da yaptığını belirterek hem Mardinli hem Diyarbakırlı sayıldığını söyledi.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Diyarbakır Dicle Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi. Beyin kanseri tedavisi hakkında sunum da yapan Prof. Dr. Sancar, hem Mardinli hem Diyarbakırlı sayıldığını belirterek, "Benim Babaannem Diyarbakırlıdır. Askerliğimi Diyarbakır'da yaptım. Diyarbakır ile benim bağlantım çoktur" dedi.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Cahit Sıtkı Tarancı salonunda 'Bir ömür bilime, bir ömür insanlığa' söyleşisine katıldı. Salona geldiğinde dakikalarca ayakta alkışlanan Prof. Dr. Sancar, burada bir konuşma gerçekleştirdi. Sunum öncesi öğrencilere hitap eden Prof. Dr. Sancar, bütün Türk devletlerinde seminerlerinin ve derslerinin olduğunu söyledi. Nobel alan insanların genellikle bir konferans için 10 bin dolarla 100 bin dolar arasında ödeme aldığını kaydeden Prof. Dr. Sancar, "Ve bana da öyle teklifler geldi fakat gitmedim. Ama Türkiye'nin gelebildiği yerlerine, Türk devletlerine davetlerine para almadan gittim. Ben hayatımda bu kadar büyük bir kalabalığın önünde ilk defa konuşma yapıyorum. Bundan dolayı eğer dilim takılırsa, bocalarsam kusura bakmayın. Ben, Savur'da doğdum. Türkiye'de Savur'u bilirler ama başka ülkelerde veya Türkiye'nin başka şehirlerinde Mardin denilebilirler. Aslında benim Diyarbakırlı tarafım da var. Benim babaannem Diyarbakırlıdır. Ben hem Mardinliyim hem Diyarbakırlı sayılırım. Bunu sözlerle değil, faaliyetlerle gösterdim. Ben askerliğimi Diyarbakır'da yaptım. Profesör olduktan sonra Amerika'da Birleşmiş Milletler'in bir programı vardı. Yabancı kökenli profesörleri kendi ülkelerine yardım için dört aylığına gönderiyorlardı. ve ben de o program vasıtasıyla Diyarbakır'a bu üniversiteye geldim. ve burada mikrobiyoloji dalında ders verdim, araştırmalar yaptım. O bakımdan Diyarbakır'a benim bağlantım çoktur ve Diyarbakır'ı, Mardin'i, Savur'u takdir ettim, sevdiğim kadar sevdim. Şimdi size yapacağım sunum beyin kanserinin tedavisi hakkındadır. Fakat sunuma başlamadan şunu söyleyelim, biz tedavi konusunda önemli ilerleme yaptık. Fakat bu insanlarda çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum. Bunu bilmek için daha çok çalışmalar yapmak lazım. Daha büyükbaş hayvanlarda denemek lazım. ve daha ayrıntılı analizler yapmak lazım. O bakımdan, umarım burada hiç kimsenin beyin kanseri hastası yoktur. Ama eğer varsa lütfen beni ağlatmayın. Çünkü ağlatıcı mektuplar geliyor. Annem ölüyor, kızım ölüyor gibi. Hocam bana yardım edin diye mektuplar geliyor. Bir şey yapamıyorum. Çünkü o seviyeye ulaşmış değiliz. Ama çalışıyoruz ve şimdi çalışmalarımızı anlatacağım" diye konuştu.

Program daha sonra Prof. Dr. Sancar'ın sunumu ile devam etti.

Konuşma ve sunumun ardından Sancar'a hediye takdim edildi.

Kaynak: İHA
Dicle ÜniversitesiAziz SancarDiyarbakırGüncelEğitimYerelSon Dakika

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