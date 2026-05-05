Oğuzhan Uğur\'un yargılandığı "baraj patladı" davasında karar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sırasında sosyal medyada yayılan “Hatay’da baraj patladı” iddiasına ilişkin açılan davada karar çıktı. Oğuzhan Uğur ve beraberindeki iki kişi beraat ederken, avukatlık ücretinin hazine tarafından karşılanmasına hükmedildi.
Oğuzhan Uğur’un kurucusu olduğu Babala TV üzerinden yayıldığı iddia edilen paylaşıma ilişkin açılan dava, yaklaşık 2,5 yıl süren yargılama sonunda karara bağlandı. Savcılık, sanıkların cezalandırılmasını talep eden mütalaa sunmasına rağmen mahkeme beraat kararı verdi.
Davayı açan şikayetçiler, söz konusu paylaşımın kısa sürede yayılmasıyla bölgede panik oluştuğunu ve Hatay’daki yardım çalışmalarının yaklaşık 3,5 saat aksadığını öne sürdü. Bu kapsamda 8 kişinin şikayetiyle dava süreci başlatıldı.
Müşteki konumunda bulunan Hasret Yıldırım, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtti. Yıldırım, deprem sürecinde yayılan teyitsiz bilgilerin ciddi sonuçlara yol açtığını savunarak, yardım koordinasyonunun olumsuz etkilendiğini ileri sürdü.
Mahkeme kararında, Oğuzhan Uğur’un beraat etmesi nedeniyle avukatlık ücretinin hazine tarafından karşılanmasına hükmedildiği belirtildi. Yıldırım, bu duruma da tepki gösterdi.
Yıldırım, dava sürecine ilişkin yaptığı açıklamalarda Babala TV ekibine yönelik iddialarını da yineledi. Deprem döneminde paylaşılan bazı içeriklerin kamu kurumlarına yönelik yanlış algı oluşturduğunu öne süren Yıldırım, tartışmalı ifadeler kullandı.
