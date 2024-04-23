Bağcılar Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Festivalle Kutluyor - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Festivalle Kutluyor

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen festivalde çocuklar, halk oyunlarından jonglör gösterilerine kadar birçok aktiviteyle eğlendi. Festival kapsamında bir hafta boyunca etkinlikler devam edecek.

23.04.2024 14:09  Güncelleme: 14:16
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen bir festivalle coşkuyla kutlanıyor. Bağcılar Meydanı'nda toplanan çocuklar, halk oyunlarından jonglör gösterilerine kadar çok sayıda renkli aktivitelerle doyasıya eğlendi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda büyük bir festival hazırladı. Bu özel etkinlikle, çocukların sevgi, barış ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi, onları geleceğe daha umutlu bakmalarının sağlaması amaçlanıyor.

Çocuklar yeteneklerini sergilediler

Bağcılar Meydanı'nda gerçekleşen özel programda, çocuklar bir araya geldiler. Meydanda kurulan platformda farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri, jonglör gösterileri, mehter konseri, tahta bacak, Aşık ile Maşuk gösterisi gibi birçok eğlenceli aktivite yer aldı. Heyecanlı oldukları gözlenen minikler, 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadılar. Bayram vesilesiyle sahneye çıkan Bağcılar Belediyesi Bilgi Evi öğrencileri de yeteneklerini sergilediler.

Çocuklar adına var gücümüzle çalışıyoruz

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de bu özel günde çocukları yalnız bırakmadı. Çocukların 23 Nisan Bayramı'nı kutlayan Özdemir, "Türkiye Büyük Milet Meclisi'nin açılışının 104. yıldönümünü kutluyor dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı tebrik ediyorum. 13 milyona yakın genç nüfusumuzla geleceğe yürüyen ülkemiz, Türkiye Yüzyılı hedefiyle tarih yazmaya devam ediyor. Ülkemizdeki bu gelişim sürecinde Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar ailesi olarak bizler de en üst ölçekte katkı sunmaya devam ediyoruz. Belediyemiz, kuruluşundan bu tarafa ilçemizin gençleri ve çocukları için göstermiş olduğu anlayışı daha da kuvvetlendirerek devam ettirmekte. İki yıl önce göreve gelen genç bir belediye başkanı olarak, 'Çocukların ve gençlerin belediye başkanı olarak görevi yürüteceğim ve onların başkanı olacağım" sözümü 2 yıllık süreç içinde yerine getirdiğimi düşünüyorum. Geleceğe daha donanımlı, daha özgüvenli ve daha sosyal bireylerin yetişmesi adına var gücümüzle Bağcılar'ımızın çocukları ve gençleri adına çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Konuşmanın ardından Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlkokul ve Ortaokullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Meydandaki etkinlikleri izleyen Özdemir, çocuklarla da sohbet etti.

Filistin ve Doğu Türkistan bayrağı açtılar

Programda sahneye çıkan çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara ve Doğu Türkistan'da zulüm altındaki çocuklara dikkati çekmek amacıyla Filistin ile Doğu Türkistan bayrağı açtı. Çocukları duyarlılıklarından dolayı alkışlayan Özdemir de her zaman mazlum halkların yanında olduklarını dile getirdi.

Etkinlikler bir hafta sürecek

Festival kapsamında, Bağcılar Meydanı ve dört farklı kültür merkezinde hafta boyunca etkinlikler devam edecek. Bunların arasında özel atölye programları, geliştirici drama ve sanat etkinlikleri, çocuklara özel gösteriler ve yarışmalar yer alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Festivalle Kutluyor - Son Dakika

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