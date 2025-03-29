Bağcılar Belediyesi\'nden Bosna Hersek\'te Kardeşlik İftarı

Bağcılar Belediyesi tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen 'Kardeşlik İftarı'nda her kesimden vatandaş bir araya geldi. Ramazan ayının manevi havasının güzel bir şekilde yaşandığı iftar sofrasında, başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için dua edildi.

Bağcılar Belediyesi, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 'Kardeşlik İftarı' programı düzenledi. Edhem Mulabdic Okulunun spor salonunda gerçekleştirilen iftar yoğun ilgi gördü. Her yaştan ve kesimden yüzlerce Bosna Hersekli, belediyenin düzenlediği iftarda bir araya geldi.

İftar etkinliğine şehirdeki turistler de ilgi gösterdi

Bağcılar Belediyesi'nin davetine katılım gösteren konuklar, iftar öncesinde sohbet edip kardeşlik bağlarını güçlendirdi. Samimi bir havada geçen organizasyona yerel halkın yanında şehirdeki turistler de ilgi gösterdi. Etkinliğe Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengic, Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcıları Ertuğrul Selçuk Güldüler ve Muharrem Erdal, Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Muhammed Said Elkonca, Bağcılar Belediyesi birim müdürleri ile yerel yetkililer de katıldı.

Bütün mazlumlar için dua edildi

İftar programında medrese öğrencileri de Boşnakça ve Türkçe ilahiler seslendirdi. Davetlilerin bazıları da öğrencilerin söylediği ilahilere eşlik etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere bütün mazlumlar için dua edildi.

Bosna Hersek'teki Türkiye Büyükelçiliği ziyaret edildi

Öte yandan Bağcılar Belediyesi yetkilileri, Bosna-Hersek federasyonu Saraybosna Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Cengiz'i ve Bosna Hersek'teki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Bu özel günde Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız da Bosna Hersekli yetkililerle telefonla görüştü. - İSTANBUL