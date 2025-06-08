Bağcılar Belediyesi Sporcuları, Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası\'ndan Üç Altın Madalya ile Döndü

Romanya'da 34 ülkenin katılımıyla gerçekleşen 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü sporcularından Akın Demir, sağ ve sol kol yarışmalarında iki altın madalya, Erkan Damar ise Grand Master Sol Kol kategorisinde altın madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte iki sporcu da kendi kategorilerinde Avrupa Şampiyonu oldu.

Romanya'nın Cluj şehri, 6 Haziran 2025 tarihinde 2025 Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 34 ülkeden en iyilerin katıldığı organizasyonda Bağcılar Belediyesi sporcuları Akın Demir, Atilla Emre Damar, Muhammet Hamza Karakuş ve kulüp antrenörü Erkan Damar da yerini aldı.

3 altın madalya kazandılar

Zorlu karşılaşmaların yaşandığı turnuvada Bedensel Engelliler kategorisinde yarışan Akın Demir, sağ ve sol kol yarışmalarında birinci olarak iki altın madalya kazandı. Demir bu başarısıyla da Avrupa şampiyonu oldu. Kulüp antrenörü ve milli sporcu Erkan Damar ise "Grand Master Sol Kol" kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.

"Sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek"

Şampiyonadan üç madalyayla dönen sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Milli sporcularımızı ülkemizi gururlandıran bu başarısından dolayı kutluyorum. Avrupa'da elde ettiğimiz bu dereceler, bilek güreşi branşında geldiğimiz seviyeyi de gözler önüne seriyor. Sporcularımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi. - İSTANBUL