Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek

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Niğde Yeşilay Danışmanlık Merkezi, bağımlılara ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sunuyor.

24.09.2024 15:30
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Bağımlılıkla mücadelede YEDAM'dan ücretsiz destek

NİĞDE - Niğde Yeşilay Danışmanlık Merkezi bağımlılıklarla mücadele alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.

Niğde Yeşilay Şubesi'nin Fertek Mahallesi'nde bulunan Danışmanlık Merkezinde düzenlenen basın toplantısında bağımlı bireylere ve ailelerine yönelik verilen ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Yeşilay Niğde Şube Başkanı Hayri Yıldız, YEDAM'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarında medyanın gücüne ihtiyaç olduğunu belirterek bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev aldığı YEDAM'ın bugüne kadar 2 bin 105 görüşme yaptıklarını 399 danışana ise hizmet verdiklerini söyledi. YEDAM'da görevli psikolog ise tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türleriyle de mücadele ettiklerini vurguladı. Yapılan açıklamada, sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığını hayatından çıkarmak isteyenler Yeşilay Danışmanlık Merkezine davet edildi. Görüşmelerin tamamen gizlilik içerisinde gerçekleştiğinin ifade edildiği açıklamada bağımlılıkla mücadele edenlerin yanı sıra ailelere de destek sağlandığı açıklandı.

YEDAM'da bağımlı bireyler ve aileleri ile yapılan görüşmelerde izlenen yolu anlatan görevli psikolog şunları söyledi;

"Alkol, madde, internet ve sigara bağımlılığı olmak üzere 5 bağımlılık türünde tamamen ücretsiz bir şekilde tedavisini sağlıyoruz. Danışanlarımız yani bağımlı bireyler, haftalık düzenli görüşmelere katılıyorlar. Görüşmelerimiz tamamen gizlilik içerisinde gerçekleşiyor ve hiçbir kişi ve kurumla paylaşılmıyor. Bazı bireyler görüşmelere katılmak ya da tedavi olmak istemeyebiliyorlar biz de bu durumda ailelere destek veriyoruz. Bağımlılık bir beyin hastalığı olarak tanımlanıyor ve kişinin beynindeki bazı bölgelerde hasarlar ve bozulmalar meydana gelebiliyor. Bu yüzden tedavide aslında üç aşama çok önemli. Öncelikle psikoterapi yani kişinin psikoloğuyla yaptığı görüşmeler, bir yandan sosyal hizmet görüşmeleri ve tıbbi tedavi gerekiyorsa ilaç tedavisi alması da aşamalardan birisi."

YEDAM Niğde Şubesinde bağımlı kişiler psikoterapinin yanı sıra hayatını geniş anlamda destekleyebilmek için atölye çalışmalarına da katılıyor. Bağımlılıklarla ilgili bilgi almak isteyenler ücretsiz psikososyal destek için 115 danışma hattı ile irtibata geçebileceği yada http://www.yedam.org.tr/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabileceği belirtildi.

Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek
Kaynak: İHA

Sağlık, Yerel, Yaşam, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla Mücadelede Ücretsiz Destek - Son Dakika

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