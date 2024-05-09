Bahama bayraklı yolcu gemisi Alanya Limanı'na demir attı - Son Dakika
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Bahama bayraklı yolcu gemisi Alanya Limanı'na demir attı

Bahama bayraklı yolcu gemisi Alanya Limanı\'na demir attı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol Limanı'ndan yola çıkan Marella Discovery isimli ve Bahama bayraklı yolcu gemisi, bin 730 yolcu ve 765 personeli ile Alanya Limanı'na demir attı. Turistler, giriş kontrollerinin ardından yolcu salonundan çıkarak ilçenin tarihi ve önemli yerlerini gezdikten sonra Rhodos Limanı'na hareket edecekler. İngiliz yolcular, Türk insanlarının misafirperverliğinden ve Alanya'nın etkileyici güzelliklerinden çok etkilendiklerini belirttiler.

09.05.2024 12:04  Güncelleme: 12:08
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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol Limanı'ndan yola çıkan Marella Discovery isimli ve Bahama bayraklı yolcu gemisi, bin 730 yolcu ve 765 personeli ile sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. 265 metre boyundaki yolcu gemisi iskeleye yanaştıktan sonra karaya ayak basan turistler giriş kontrollerin ardından yolcu salonundan çıkış yaptı.

Turistler, ilçenin tarihi ve önemli yerlerini gezdikten sonra akşam saatlerinde ise Alanya'dan ayrılarak Rhodos Limanı'na hareket edecek.

"Türkler çok misafirperver"

Gemide bulunan yolculardan İngiliz vatandaşı Kim Tailforth basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, "Türk insanları çok misafirperver. Sürekli gülüyorlar. Bu beni çok sevindiriyor. Buraya gelmemde önemli bir etken oldu" dedi.

"Alanya çok etkileyici bir yer"

Bir başka İngiliz yolcu Trevor Moss (69) ise Alanya'ya yolculuklarının çok iyi geçtiğinden bahsederek, " Marmaris'ten Kıbrıs'a ve sonra Alanya'ya geldik. Alanya çok etkileyici bir yer, çok güzel görünüyor. Bence İngilizler buraya gelmeli. Daha önce birçok kez İstanbul ve Antalya'ya geldim birkaç hafta önce. Burada insanlar arkadaşça davranıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahama bayraklı yolcu gemisi Alanya Limanı'na demir attı - Son Dakika

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