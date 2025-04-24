Bahçelievler Belediyesi, Depremin Ardından Hızla Kriz Yönetimine Geçti - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi, Depremin Ardından Hızla Kriz Yönetimine Geçti

Bahçelievler Belediyesi, Depremin Ardından Hızla Kriz Yönetimine Geçti

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından Bahçelievler Belediyesi, kriz yönetimi sürecini hızlı ve organize bir şekilde başlatarak saha ekipleri ile vatandaşlara destek sağladı. Tahliyeler, güvenlik önlemleri, gıda dağıtımı ve geçici barınma alanları ile vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuldu.

24.04.2025 17:12  Güncelleme: 17:17
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İstanbul'da dün meydana gelen ve birçok ilçede hissedilen depremin ardından, Bahçelievler Belediyesi hızlı ve organize bir şekilde harekete geçti. Belediye, deprem anından itibaren tüm birimlerini sahaya yönlendirerek kriz yönetimi sürecini başlattı.

Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde; Kartal, Kaplan, Trafik, Seyyar, Çekici ve Pazar ekiplerinden oluşan saha personeli ilçede görev aldı. Trafik düzenlemeleri yapılırken, tahliye edilen binalarda güvenlik önlemleri alındı. Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla saha desteği sağlandı. Belediye ekipleri, toplam 148 şikayeti yerinde değerlendirdi, 7 bina ise güvenlik gerekçesiyle tahliye edilerek mühürlendi.

Belediye çağrı merkezine ulaşan toplam 282 başvuru ilgili ekiplerce değerlendirmeye alındı. İlçede bulunan 13 parkta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan ikram noktalarında vatandaşlara sıcak çorba, içecek ve gıda ürünleri dağıtıldı. Açıklanan verilere göre, bu noktalarda yaklaşık 20 bin çorba, 20 bin roll ekmek, 25 bin kek, 60 bin meyve suyu, 170 bin şişe su ve 40 bin paket helva dağıtımı yapıldı. Deprem nedeniyle dışarda vakit geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için ilçe genelinde geçici barınma alanları oluşturuldu. Spor salonları, okul bahçeleri, camiler ve kuran kursları halka açıldı. Belediye, 1.080 kişiyi spor tesislerinde ağırlarken, 4 aileden oluşan 17 kişi otellere yerleştirildi. Ayrıca, kaybolduğu bildirilen iki çocuk ekipler tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi. Yaralanan üç kişi sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. İnşaat ve yıkım faaliyetleri kapsamında 12 çalışma geçici olarak durduruldu. İlçede kurulan iki pazar erken saatlerde kapatıldı. Şirinevler Meydanı'nda bulunan Cengiz Topel Camii minaresindeki riskli yapı öğeleri itfaiye müdahalesiyle güvenli hale getirildi. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, sahada 115 personel ile görev yaparken, ihtiyaç duyulan alanlara 2 bin masa sevk etti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün yönetimindeki 9 farklı spor kompleksi, gece boyunca barınma alanı olarak kullanıldı. Belediyeye ait tüm tesislerde su ve tuvaletler vatandaşların kullanımına açık tutuldu.

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, tahliye edilen vatandaşların barınma planlamasında aktif rol aldı. Gelen çağrılara ortalama 7 saniyede dönüş yapıldığı bildirildi. Aynı zamanda ilçede hasar gören binalarda 7/24 denetim ve tespit çalışmaları devam etti. Bahçelievler Belediyesi, kamuya ait tüm binalar ve otoparkları vatandaşların hizmetine açarak, barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda hızlı çözümler sunmayı hedefledi. Belediye yönetimi, süreci Bahçelievler Kaymakamlığı ile koordineli şekilde yürüttüklerini ve vatandaşların taleplerinin öncelikli olarak ele alındığını bildirdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi, Depremin Ardından Hızla Kriz Yönetimine Geçti - Son Dakika

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