Bahçelievler Belediyesi'nden Coşkulu Ramazan Bayramı Programı - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi'nden Coşkulu Ramazan Bayramı Programı

Bahçelievler Belediyesi\'nden Coşkulu Ramazan Bayramı Programı

Bahçelievler Belediyesi, Ramazan Bayramı'na özel bir bayramlaşma programı düzenleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İstanbul Valisi ve çeşitli protokol üyelerinin katıldığı etkinlikte, bayram yemeği ikram edildi ve çocuklara yönelik etkinliklerle ailelerin birlikte vakit geçirmesi sağlandı.

31.03.2025 14:00  Güncelleme: 14:14
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Bahçelievler Belediyesi Ramazan Bayramı'na özel bayramlaşma programı düzenledi.

Nurettin Topçu Gösteri Merkezindeki programa; İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şahin ve AK Parti İlçe Başkanı Uğur Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. Coşkulu bir atmosferde geçen program Hacivat ve Karagöz gölge oyununun ardından bayram yemeği ikramıyla devam etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 yılının aile yılı olduğuna vurgu yaparak, "Aile yılının mantığı ailenin güçlendirilmesi. Bu hem çekirdek aile için hem de ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için geçerli. Bunun güçlenmesi bu tür faaliyetlerle oluyor. Aslında Bahçelievler Belediyesi düzenlediği çocuklarla ve ailelere yönelik etkinlikler sayesinde vakit geçirerek aileyi güçlendiriyor" dedi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel de, "Her bayramda çocukların bu sevincine biz ortak eden ve gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise bayramlaşma için toplanan ailelere hitaben yaptığı konuşmada, "Vekilimiz, valimiz, kaymakamımız ve kıymetli komşularımızla belediyemizde bayramlaştık. Bayramlaşma programımıza teşrif eden tüm komşularımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte nice huzurlu bayramlara" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın bayram selfie'si sosyal medyada beğeni topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bahçelievler Belediyesi'nden Coşkulu Ramazan Bayramı Programı - Son Dakika

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