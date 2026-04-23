Bahçelievler\'de 23 Nisan\'a özel Çocuk Meclisi oturumu: "Atamızın izindeyiz"

23.04.2026 16:13  Güncelleme: 16:20
Bahçelievler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 'Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu' gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde 'Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu' düzenlendi. Program İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Oturumda meclisin başkanlığı görevini devralan 7. sınıf öğrencisi Tuana Koz, çocuklara duyulan güvenin ve verilen değerin altını çizdi. Açılış konuşmasının ardından Bahçelievler Belediyesi'nin 2019 yılından bu yana hayata geçirdiği hizmetler, yine çocuk meclisi başkanı tarafından sunum eşliğinde katılımcılarla paylaşıldı. Sunumda özellikle çocuklara yönelik projeler, sosyal destekler ve kentsel dönüşüm çalışmaları öne çıktı. Programın soru-cevap bölümünde çocuklar, merak ettikleri konuları doğrudan yöneticilere sorma fırsatı buldu. Özellikle özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetler ve çocuk dostu bir ilçe hedefi ön plana çıktı. Programda, çocuk meclisi üyelerinden bir öğrenci 23 Nisan şiirini okudu.

"Belediye başkanlığını kısa bir süreliğine arkadaşımıza devretmek beni çok daha fazla umutlandırdı"

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün çok mutluyum. Bugün 23 Nisan; hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de çocuk meclisimizin kuruluş günü. Burada çocuk meclisimizin olması da ayrıca mutluluk verici. Belediye başkanlığını kısa bir süreliğine arkadaşımıza ve ekibimize devrettim. Meclis üyelerimiz de burada. Bu durum beni çok daha fazla umutlandırdı. Dilimizde de, kültürümüzde de karamsarlık yoktur. Bugün geleceğimizi çok daha iyi gördüm. Bizden iyi olsunlar istiyorum. Bilimde, sanatta, tıpta, sporda, her alanda bizi geçsinler. Çocuklarımız gerçekten özgüvenli yetişiyorlar. Sporla uğraşıyorlar, sanatla uğraşıyorlar. Bu çocuk meclisi fikrimiz de diğer fikirlerimizin farklı bir çarpanı oldu. Şöyle ki genç başkan danışmanlarımız vardı, yaklaşık 13 bin kişi liseli ve üniversiteli arkadaşlarımız. Sonra kadın başkan danışmanları geldi ve şimdi de çocuk meclisi kuruldu. Çocuk meclisinde de 800 kişi var. Buradaki amacımız çocuklarla tabii ki oyun oynamak, eğlenmek ve vakit geçirmek ama aynı zamanda onlardan bir şeyler öğrenmek. Bir çocuk belediyeden ne ister? Bahçelievler Belediyesi'nden ne ister? Bizim hedefimiz bu. Vatandaşımız ne isterse onu yapmalıyız. O yüzden çocuk meclisini kurduk. Yaklaşık 4 aydır görüşme yapıp, fikirlerini alıyoruz. Biz çocuklarla, gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla ve engellilerle birlikte Bahçelievler'i yönetip daha katılımcı, şeffaf, bütüncül ve 360 derecelik bir belediyecilik örneği veriyoruz Türkiye'de. Herkesin, tüm komşularımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

"23 Nisan çok özel bir gün"

Oturumda meclisin başkanlığını yapan Emir Sultan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Tuana Koz ise, "23 Nisan gerçekten çok özel bir gün. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Atatürk, bu bayramı tüm dünyaya armağan etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gerçekten çok güzel bir bayram. Çocuklar için de çok değerli ve kıymetli bir bayram olduğunu düşünüyorum. Atamızın izindeyiz" diye konuştu.

Yayla İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Bartuğ Aladağ ise, "Çok heyecanlıyım, çok gururluyum. Burada olduğum için mutluyum. İlk kez böyle bir uygulama yaptık, bunun için de ayrıca çok mutluyum. 23 Nisan'ın daha iyi, daha güzel ve daha anlamlı olması beni çok mutlu ediyor. Kendimi çok mutlu, heyecanlı ve iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Meclis oturumu sonrası otobüsle gezdirilen çocuklara Türk bayrakları dağıtıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Bahçelievler, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Şanlıurfa’da hastanede kavga kamerada Şanlıurfa'da hastanede kavga kamerada
’’Başkan adayını belirleyecek’’ iddiaları sonrası Aziz Yıldırım’dan jet hızında açıklama ''Başkan adayını belirleyecek'' iddiaları sonrası Aziz Yıldırım'dan jet hızında açıklama
Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı Amedspor şampiyonluk ateşini yaktı
Eskişehir’deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı Eskişehir'deki akran zorbalığı olayıyla ilgili 1 gözaltı
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
Doğuş Üniversitesi’nde İran geriliminin dünya medyasındaki temsili ele alındı Doğuş Üniversitesi’nde İran geriliminin dünya medyasındaki temsili ele alındı

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:37
Gerilim iyice tavan yaptı Galatasaray ve Fenerbahçe’den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
Gerilim iyice tavan yaptı! Galatasaray ve Fenerbahçe'den karşılıklı olay yaratacak atışmalar
15:29
Özkan Yalım soruşturmasında “Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı“ iddiası
Özkan Yalım soruşturmasında "Uşakspor perdesiyle pavyonlardan para topladı" iddiası
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
