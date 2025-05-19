Bahçeliyurt'ta 24 Metre Bayraklı Yürüyüş

Köyde 24 metrelik Türk bayrağıyla yürüyüş gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bahçeliyurt köyünde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, köy halkının yoğun katılımıyla coşkuyla gerçekleşti. Vatandaşlar 24 metrelik Türk bayrağını birlikte taşıyarak köy meydanına kadar yürüdü.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Bahçeliyurt köyünde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, köy halkının yoğun katılımıyla coşku içerisinde kutlandı. Yaşlısından gencine herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldığı kutlamalarda, köy muhtarı Zeynel Abidin Gündoğdu ve Ankara Bahçeli Yurt Köyü Derneği tarafından hazırlanan 24 metre uzunluğundaki dev bayrakla oluşturulan kortej, duygusal anlara sahne oldu. Vatandaşlar 24 metrelik Türk bayrağını birlikte taşıyarak köy meydanına kadar yürüdü. Yaşlılar, gençler ve çocukların aynı safta buluştuğu yürüyüş, köy halkının milli bayramlara olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Köyün yetiştirdiği öğretmen Hasan Gündoğdu, 19 Mayıs'ın Türk milletinin kaderini değiştiren bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

"Türk bayrakları ile köyün girişinde kortej oluşturduk"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Bahçeliyurt köyünde büyük bir coşku ile kutlandığını ifade eden Hasan Gündoğdu, "Köyümüzün insanları ellerinde Türk bayrakları ile köyün girişinde kortej oluşturdu. Vatandaşlar ile birlikte köy meydanına kadar hep birlikte coşkuyla yürüdük" dedi.