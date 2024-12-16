Bahreyn'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bahreyn'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı

Bahreyn\'in Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Bahreyn'in 25. Milli Günü, Ankara'da yapılan resepsiyonla kutlandı. İki ülke ticaret hacmi yükseliyor.

16.12.2024 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahreyn'in 25. Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Marzooq tarafından verilen Bahreyn Milli Günü Resepsiyonuna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahreyn Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Bahreyn'in tanıtımının yer aldığı kısa video gösterimi ile başlayan programda, Büyükelçi Marzooq, Bahreyn'in bu yıl 33. Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıklarını ve başkent Manama'nın 2024 yılında Körfez Turizm Başkenti olarak seçildiğini kaydetti. Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 12 kat arttığını belirten Marzooq, "2003'te yaklaşık 44 milyon dolardan 2023'te 577 milyon dolara çıkan ticaret hacmimizin yanı sıra Bahreyn'deki Türk yatırımları 273 milyon dolar, Türkiye'deki Bahreyn yatırımları ise 515 milyon dolar oldu. İki dost ülke arasındaki yakın kardeşçe iş birliği sayesinde bu ticaret alışverişinin hacmini katlanarak artırma çabalarının meyvesini vereceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasında artarak devam eden üst düzey ziyaretlerin ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirten Bakan Göktaş, "Ortak bir siyasi irade doğrultusunda, özellikle ticari ve askeri konularda olmak üzere, pek çok alanda ikili ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Turizm konusundaki iş birliğimizin de son yıllarda eriştiği mertebeden memnuniyet duyuyoruz. Bahreyn vatandaşlarının son iki yıldır seyahat için en çok Türkiye'yi tercih etmeleri, bizim açımızdan önemli bir gelişmedir" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Politika, Ekonomi, Bahreyn, ankara, Kültür, Yerel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bahreyn'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:29 ABD’nin seçilmiş başkanı Trump’tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri. ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'tan Türkiye açıklaması: Güçlü bir ordu kurdular. Erdoğan çok iyi anlaştığım biri.
19:49 Canlı anlatım Dev maçta ilk düdük çaldı Canlı anlatım! Dev maçta ilk düdük çaldı
19:14 Erdoğan’dan CHP’li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar Erdoğan'dan CHP'li belediyelere: Borçlarını ödememek için 40 dereden 40 kova su getiriyorlar
19:03 Türkiye’den Suriye’ye Destek Türkiye'den Suriye'ye Destek
17:15 Günler sonra sessizliğini bozan Esad’ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti Günler sonra sessizliğini bozan Esad'ın kendisi için kullandığı ünvan dikkat çekti
10:07 İstanbul’da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı İstanbul'da 8 tane çaya ödenen para şaşırttı
10:01 Altın fiyatları her an fırlayabilir Altın fiyatları her an fırlayabilir
09:56 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor 90 yılın en güçlü siklonu Fransız adasını vurdu: 1000 can kaybı bekleniyor
09:52 Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti Belediyede yapılan vurguna daha fazla dayanamayıp istifa etti
09:43 Taraftarların tepki gösterdiği Samet’e Mourinho sahip çıktı Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı
09:38 Trump’ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi Trump'ın Bitcoin hamleleri rekorları beraberinde getirdi
09:33 Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı Fenerbahçelilerin yaptığı tezahüratı duyan Deniz Türüç ikinci yarıya çıkamadı
09:28 İbrahim Kalın’ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2024 21:10:42. #1.12#
SON DAKİKA: Bahreyn'in Milli Günü Ankara'da Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.