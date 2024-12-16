Bahreyn\'in Milli Günü Ankara\'da Kutlandı

Yerel

Bahreyn'in 25. Milli Günü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Bahreyn'in Ankara Büyükelçisi Bassam Ahmed Marzooq tarafından verilen Bahreyn Milli Günü Resepsiyonuna, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bahreyn Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi ve yabancı misyon şefleri katıldı.

Bahreyn'in tanıtımının yer aldığı kısa video gösterimi ile başlayan programda, Büyükelçi Marzooq, Bahreyn'in bu yıl 33. Arap Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıklarını ve başkent Manama'nın 2024 yılında Körfez Turizm Başkenti olarak seçildiğini kaydetti. Türkiye ile Bahreyn arasındaki ticaret hacminin son 20 yılda 12 kat arttığını belirten Marzooq, "2003'te yaklaşık 44 milyon dolardan 2023'te 577 milyon dolara çıkan ticaret hacmimizin yanı sıra Bahreyn'deki Türk yatırımları 273 milyon dolar, Türkiye'deki Bahreyn yatırımları ise 515 milyon dolar oldu. İki dost ülke arasındaki yakın kardeşçe iş birliği sayesinde bu ticaret alışverişinin hacmini katlanarak artırma çabalarının meyvesini vereceğinden eminim" ifadelerine yer verdi.

İki ülke arasında artarak devam eden üst düzey ziyaretlerin ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını belirten Bakan Göktaş, "Ortak bir siyasi irade doğrultusunda, özellikle ticari ve askeri konularda olmak üzere, pek çok alanda ikili ilişkilerimizi geliştirmek için birlikte çalışıyoruz. 2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizi önümüzdeki dönemde daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz. Turizm konusundaki iş birliğimizin de son yıllarda eriştiği mertebeden memnuniyet duyuyoruz. Bahreyn vatandaşlarının son iki yıldır seyahat için en çok Türkiye'yi tercih etmeleri, bizim açımızdan önemli bir gelişmedir" diye konuştu. - ANKARA