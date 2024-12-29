Bakan Asgari Ücretten Habersiz - Son Dakika
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Bakan Asgari Ücretten Habersiz

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Demokrat Parti İl Başkanı Özcan, asgari ücretin düşük olduğunu ve bakanın durumdan habersiz olduğunu belirtti.

29.12.2024 15:55
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(ESKİŞEHİR) - Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın açıklanan asgari ücretten haberi olmadığını ileri sürerek, "Eline bir yazılı metin tutuşturacaklar. Bu metini okuyarak kendisi de metni okurken asgari ücretin kaç para olduğunu öğrenen bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı" ifadesini kullandı.

Demokrat Parti Eskişehir İl Başkanı Hüseyin Özcan, partisinin haftalık toplantısında konuştu. 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete ilişkin konuşan Özcan, hükümetin işçinin, emeklinin değil, patronların yanında yer aldığını söyledi. Özcan, CHP'nin asgari ücrete ilişkin tepkisinin cılız olduğunu, ana muhalefetin diğer muhalefet partileriyle ortak hareket etmesi gerektiğini ifade etti. Özcan, şunları kaydetti:

"22 bin lirayla insanların yaşaması mümkün değil"

" Türkiye'de maalesef kabiliyetsiz bu iktidarın, yüksek enflasyonu devletin kurumları aracılığıyla düşük gösterilerek yüzde 40-47 arasına bağlaması, dolayısıyla bu rakamlarla asgari ücret rakamının yüzde 30 olacağını defaatle söylemiştik. Ancak bu rakamlarla 22 bin liralık bir asgari ücretle insanların yaşayabilmesi mümkün olmadığını beyan etmek istiyorum. Haftaya 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonunun da ortalama olarak hesap edildiğinde emekli maaşlarına yaklaşık yüzde 15-17 arasında bir zam getireceğini hesaplıyoruz. Ancak 12 bin 500 lira emekli maaşına yüzde 20 zam koysanız 15 bin lira yapacaktır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Emeklilere geçen yılbaşında verilen memurlara verilen 8 bin lira seyyanen zam ve enflasyon ortalaması emekli maaşlarına yansıtılarak yani maşların en az 25 bin lira taban ücreti olarak açıklanmasından başka bir çare yoktur.

"Memurların oturduğu lojmanlara yüzde 44 zam yapılmış"

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapan devlet, memurların oturduğu lojmanlara yüzde 44 zam yapmış. Asgari ücrete karar veren kim? Asgari ücrete karar veren asgari ücretle yaşayan değil. Yani işçi sendikalarının ne talep edildiği sorulmadan, patronların ve holdinglerin yanında duran hükümetin kararıyla asgari ücret belirlenmiştir.

"Bakan'ın asgari ücretten haberi yok"

Akşam 20.30'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararı diye bir karar açıklanacak. Bu açıklanacak karardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'nın haberi yok. Balıkesir'de yaşanan kaza alanında olacak. Helikopterler Ankara'ya gidecek. Eline bir yazılı metin tutuşturacaklar. Bu metni okuyarak kendisi de metni okurken asgari ücretin kaç para olduğunu öğrenen bir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Bu hükümet 22 yıldır işçisinin, emeklisinin yanında olmadığı gibi yine patronun yanında olduğunu bir kez daha bu asgari ücret kararıyla açık etmiştir.

Buna rağmen Türkiye'de ne oluyor? Buna rağmen CHP, yani ana muhalefet partisi CHP'den de cılız sesler çıkmakta ve yüzde 48 oyumuz var denmektedir. Muhalefet ise diğer muhalefet partilerini yanlarına alarak bir miting yapacaklar. CHP'nin iktidarı yine ancak diğer bütün muhalefet partilerini yanına alarak olacaktır. Başka türlü iktidarları söz konusu olamaz bu memlekette."

Kaynak: ANKA

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