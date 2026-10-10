Bakan Bolat, 5 yılda 80 bin 150 kültür varlığının kaçırılmasının önlendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ihracat başarılarına dikkat çekerek son 5 yılda 80 bin 150 kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasının engellendiğini, Türk filmlerinin ise dünyanın birçok ülkesinde geniş izleyici kitlesine ulaştığını söyledi.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de "Kültür ve Sanatla Büyüyen Ticaretin Hikayesi Forumu" düzenlendi. Foruma Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül ve davetliler katıldı.

Forumda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Malum dünyamız zor bir dönemden geçiyor, gerçekten aşağı yukarı kuzeyimizde, güneyimizde, doğumuzda ve bundan 25 yıl önce de batımızda, Balkanlar'daki olan sıcak ve yıkıcı savaşları düşündüğümüzde bir ateş çemberinin ortasındayız. Cennet vatanımız dünyanın en önemli jeostratejik konumlarından birine sahip, doğuyla batı arasında, Asya, Avrupa, Afrika arasında birleştirici özelliği olan ve ismi gibi Anadolu, yani kucaklayıcı ve birleştirici, kapsayıcı özelliğe sahip olan bu coğrafyada bin yıldır var olma mücadelesi verdik. Atalarımızdan Allah razı olsun, hepsine rahmet niyaz ediyoruz ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'mizde gerçekten siyasi istikrar, huzur ortamı, terörsüz Türkiye ve ekonomik gelişme kalkınma ve halkımızın ekonomik gelişmesini arttırma anlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı" ifadelerini kullandı.

"238 milyar dolarlık bir milli geliri, Haziran itibariyle 1.7 trilyon dolara taşımak kolay değil"

Bakan Bolat, konuşmasının devamında, "238 milyar dolarlık bir milli geliri, Haziran itibariyle 1.7 trilyon dolara taşımak kolay değil. 36 milyar dolarlık bir mal ihracatını 284 milyar dolara Eylül itibariyle taşımak kolay değil ve özellikle baktığımızda 14 milyar dolarlık hizmetler ihracatını 125.5 milyar dolara taşımak kolay değil. Çünkü bu zor coğrafyada sürekli olarak böl-parçala-yönet taktikleriyle şiddetli çatışmalar ve bölgesel sorunlar, iç sorunlar ülkeleri sürekli yormakta ve geri bırakmaktır. Biz ihracatla meşgulüz. İhracatı yaparken kültürümüzden, sanatımızdan da unsurlar mutlaka olsun istiyoruz. Bu anlamda özellikle ürünlerimizde, inanç değerlerinizden vatanımızdan ve kültürümüzden, geleneklerimizden değerlerin mutlaka bu ihraç ürünlerimize yansıması büyük önem taşıyor. Böylece sadece ürün ya da hizmet satmış olmuyoruz, aynı zamanda kültür ve sanatımızı, geleneklerimizi, değerlerimizi de tanıtmış oluyoruz. Bunlar çok çok değerli unsurlar. Bugün hakikaten yaşım itibariyle 40-45 yıl öncesini de çok iyi hatırlayan biri olarak Türkiye'nin ismi sadece güçlü politik liderlik ve başarılı dış politika ve güçlü savunma anlamında olduğu kadar sanayimizin çeşitli ürünlerinin başarısıyla da dünyada tanınıyor. Başta otomotiv sanayimiz, savunma havacılık sanayimiz, makine ürünlerimiz, yapı malzemelerimiz, taş ve toprağa dayalı ürünler, tekstil giyim ürünlerimiz özellikle ve kimyevi ürünler, enerji ürünleri, bunun gibi birçok ürünlerde Türk malı Made in Türkiye gerçekten dünyada bir itibar sembolü haline geldi. ve Türk tekstili, Türk kumaşı, Türk havlusu, Türk makinesi, Türk savunma sanayi ürünleri, Türk seramiği bunlar kıymetli ve dünyada tanınan ürünler" açıklamasında bulundu.

"80 bin 150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu"

Bakan Bolat, son 5 yılda 80.150 adet kültür ve tabiat varlığının yurt dışına kaçırılmasını engellediklerini kaydederken, "Kültür varlıklarımızın korunması konusunda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılıkla Mücadele Genel Müdürlüğümüzün önemli çalışmaları var. Çünkü, hakikaten bir hazine kadar zengin olan tarih, kültür, sanat zenginliğimizi maalesef yurt dışında kaçak yollarla çıkarmaya çalışan, organize suç şebekeleri oluyor. Bunlarla mücadelede de ciddi bir mesafe ilerleme sağladık. Gümrük Muhafaza birimlerimiz son 5 yılda, 2026 Eylül sonu itibariyle, yani 1 hafta öncesine kadar olan süreçte, tam 133 yakalama olayı gerçekleştirdiler ve 80.150 adet kültür ve tabiat varlığımızın yurt dışına kaçırılması engellenmiş oldu. Çünkü bize göre bir kültür ve tarihi eser yalnızca maddi değeri olan bir eşya değil, aziz ve necip milletimizin tarihi ve bugünün hafızasıdır, bunun kaybolmasına izin veremeyiz. Kültür varlıklarımızı korumak da Ticaret Bakanlığı'nın ödevlerinden birisi olarak kabul ediyor ve bunun için hızla çalışıyoruz" diye konuştu.

"Son 15 yıllık süreçte, dünyanın her tarafında Türk filmleri izlenir hale geldi"

Bakan Bolat son 15 yıllık süreçte dünyanın her tarafında Türk filmlerinin izlenir hale geldiğini belirti. Bakan Bolat konuşmasında, "Son 15 yıllık süreçte, dünyanın her tarafında Türk filmleri izlenir hale geldi. Günlük 1 milyar seyirci var ve dünyada Güney Kutbu'na en yakın kara parçası olan Şili'de bile günde 24 tane Türk filmi izlendiğini Şili Dışişleri Bakanlığı'ndan öğrenmiştim. İspanya'da, çok sayıda kanallarda her gün Türk filmlerinin izlendiğini, biliyoruz. Benzer şekilde Endonezya'da, Avustralya'da, Asya'da, Afrika'nın her tarafında, Ortadoğu'nun her tarafında, Balkanlar'da Kafkaslar'da, Orta Avrupa'da, Akdeniz coğrafyasında, çok güçlü izleyici kitlesi olan filmler aslında Türkiye açısından önemli bir tanıtım mecrası olarak büyük bir önem taşıyor" şeklinde konuştu.