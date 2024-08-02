Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazına katıldı

Yerel

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; şehit edilen Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.

Kayseri Filistin ile Dayanışma Platformu tarafından geçtiğimiz günlerde İsrail tarafından uğradığı saldırıda şehit olan İsmail Haniye için cuma namazına müteakip Hunat Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Bir dizi programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, gıyabi cenaze namazına katıldı. İl Müftüsü Yusuf Akkuş'un kıldırdığı namazın ardından dua edildi. Vatandaşlar da "kahrolsun İsrail" diye slogan attı.

Namaza, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı. - KAYSERİ